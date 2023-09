Zelenskyj slíbil v USA, že Bachmut dobije. Chtějí tam pohřbít ruskou armádu

Během své návštěvy Spojených států minulý týden prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj slíbil, že ukrajinská armáda znovu ovládne město Bachmut a další dvě nejmenované osady, jak uvedl deník USA Today. Zelenskyj prohlásil: "Dobudeme zpět Bachmut." Město Bachmut bylo dobyto ruskými silami v květnu, přičemž se podílela Prigožinova Wagnerova žoldnéřská skupina. Ukrajina nyní tvrdě bojuje o obnovení kontroly nad tímto zničeným městem v rámci své protiofenzívy.

I přes vlhké podzimní počasí a hrozbu zimních měsíců ukrajinský prezident zdůraznil, že jeho jednotky mají zkušenosti z bojů v podobných podmínkách, které nabraly v loňském roce.

"V zimě se nemůžeme zastavit," řekl Zelenskyj. "Moje odpověď zní, že uděláme vše pro to, abychom se nezastavili během těžkých podzimních dnů se špatným počasím a dokonce ani v zimě," uvedl podle USA Today.

Znovudobytí města by představovalo důležitý úspěch pro Ukrajinu v rámci protiofenzívy. Kyjev se snaží demonstrovat pokrok ve svém boji proti ruským silám a nedávno oznámil znovudobytí dvou vesnic jižně od Bachmutu. Během setkání s malou skupinou novinářů, včetně zástupce deníku USA Today, Zelenskyj vyjádřil přesvědčení, že Ukrajina může pokračovat v protiofenzívě a získat zpět další dvě města.

"Myslím, že dobudeme další dvě města. Omlouvám se, ale jaká města, to vám neřeknu." Zelenskyj řekl. "A máme plán. Velmi, velmi komplexní plán."

Zelenskyj zdůraznil, že ruský prezident Putin utrpěl na bojišti značné ztráty a ruská armáda má potíže. Uvedl, že Putin potřebuje přestávku, protože ztratil lidi a profesionální armádu.

Existují náznaky, že dalšími dvěma městy, na která Zelenskyj odkazuje, by mohla být Soledar a Tokmak.

Šéf ukrajinské rozvědky Kyrylo Budanov, který byl s prezidentem Zelenským na návštěvě USA, poskytl podrobný rozhovor časopisu The War Zone. Mluvil také o bojích v zimních podmínkách, které nepovažuje za problém pro obě strany, a to jak pro Ukrajince, tak pro Rusy. Budanov zdůraznil, že aktuálně jsou hlavní vojenské operace prováděny bez použití techniky, převážně pěšky. Frontová linie je silně obsazena dělostřelectvem, protitankovými zbraněmi a minami, a v poslední době i sebevražednými drony. Toto omezuje možnost nasazení obrněných vozidel při útocích a spíše slouží k evakuaci raněných nebo rychlému přemisťování pěchoty na určená místa.

Americké tanky Abrams, které brzy dorazí na Ukrajinu, budou použity ve "velmi specifických, dobře promyšlených operacích", nikoliv v první linii a v kombinovaném boji, upozorňuje expert pro War Zone.

Co se týče Bachmutu, ukrajinské síly plánují nejprve obklíčit město a poté vstoupit. Přímý útok by byl příliš nákladný na životech. Expert tvrdí, že Rusko poslalo do oblasti Bachmutu "své jediné záložní síly", 25. armádu s 15 000 vojáky, ale jejich výcvik není kompletní. Jejich umístění severně od Bachmutu má sloužit k připravenosti.