Zelenskyj vyzval NATO, aby pozvalo Ukrajinu do svých řad

Rusko se snaží udržet si alespoň nějaké mezinárodní partnery a navázat s nimi ekonomickou spolupráci, zatímco zároveň se snaží legitimizovat svou invazi na Ukrajinu. Dokládá to návštěva šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova v Latinské Americe. Brazílský prezident Lula da Silva již nedávno uvedl, že konflikt na Ukrajině je způsoben oběma stranami a Západ jej dále podporuje dodávkami zbraní. Nejde přitom o jediné jeho pobuřující prohlášení, uvedl také, že by Ukrajina měla obětovat Krym. Uvedla to agentura Reuters.