Zemřel James Earl Jones. Hlas propůjčil Darthu Vaderovi či CNN

James Earl Jones pocházel z herecké rodiny, jeho otec Robert byl hercem a také někdejším boxerským šampionem. Původně chtěl být doktorem, ale nakonec se pustil do studia dramatického umění, které zakončil doktorátem. Během studií se stal rezervistou v americké armádě, později byl nasazen během Korejské války.

Rodák z Arkabutly odstartoval svou hereckou kariéru v divadlech. V roce 1966 ztvárnil postavu boxera ve hře Velká naděje bílých, za kterou obdržel první ze dvou prestižních divadelních cen Tony. Za stejnou roli na filmovém plátně byl v roce 1970 nominován na Oscara.

Jinak dostával ve filmu především menší či epizodní role. Daleko větší úspěch měl v televizi, v roce 1991 získal dvě ceny Emmy díky televiznímu seriálu Oheň Gabrielův a snímku Horká vlna.

Nejvíce se však zapsal do dějin zvučný basový hlas Jamese Earla Jonese. Mluvila jím totiž postava Dartha Vadera v původní trilogii Star Wars. Hlas v roce 1990 propůjčil také americké zpravodajské stanici CNN a namluvil její legendární slogan "This is CNN".