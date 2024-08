Zemřel nejstarší člověk na světě. Maria si pamatovala obě světové války

"Maria Branyasová nás opustila. Zemřela, jak si to přála: ve spánku, klidně a bezbolestně," napsala její rodina na sociální síti X.

Branyasová se stala oficiálně nejstarším žijícím člověkem na světě v roce 2023, po smrti Francouzky Lucile Randonové. Pouze sedm lidí v historii žilo déle než Branyasová, připomíná portál Catalan News.

Narodila se v roce 1907 v San Francisku v USA do rodiny katalánských imigrantů. V dětství žila nejprve v Kalifornii a později v Louisianě. Když se její otec dostal do finančních potíží, rodina se vrátila do Katalánska.

V roce 1914 se přesunuli do Evropy, což byla cesta, na kterou Branyasová nezapomněla, zejména kvůli německým útokům během první světové války. "Přijeli jsme lodí. Během války Německo neustále útočilo na sever a přes severní trasy se nedalo projet. Jeli jsme spodní trasou přes Azory a Kubu," vzpomínala v roce 2019 pro Catalan News.

Branyasová si také pamatovala španělskou občanskou válku (1936-39). "Mám na ni velmi špatné vzpomínky, někteří lidé povstali a začali páchat zvěrstva," uvedla.

V roce 2020 se stala nejstarší osobou, která překonala onemocnění COVID-19. Dlouho si udržovala dobré zdraví a jasnou mysl. Její rodina však v červenci uvedla, že její zdravotní stav se v létě začal postupně zhoršovat, i když netrpěla žádnou vážnou nemocí.