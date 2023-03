Žena dvakrát odjela k teroristům z IS, od soudu dostala 12 let vězení

Žena, která se narodila ve Francii rodině marockého původu, se poprvé rozhodla odejít do Sýrie v roce 2013, kdy jí bylo 23 let. Během cesty se provdala za jednoho Turka, aby mohla snadněji překročit hranici. Po několika měsících se ale vrátila do Francie porodit. Dítě zemřelo pár dní po porodu. I po této zkušenosti se však chtěla rychle vrátit do Sýrie. "Nic jiného mě ani nezajímalo," uvedla žena před soudem. To se jí také podařilo a v oblasti zůstala do roku 2017, kdy byla zadržena v Turecku a pak předána do Francie.

Během procesu protiteroristická prokuratura poukázala na "extrémní odhodlanost" ženy se přidat k teroristické organizace a žádala pro ní trest 14 let vězení. V požadavku jí soud ve velké míře vyhověl. Experti tajných služeb zdůraznili, že není jisté, zda se žena za své činy kaje.

Podle deníku Le Monde se pohled francouzské justice na ženy, které se vrátily z oblasti kontrolovaných IS, postupně měnil. Původně měli soudci za to, že ženy se k IS přidávaly především pod vlivem svých manželů a partnerů. Ukázalo se ale, že řada žen se zradikalizovala sama, a to někdy i více než jejich mužský doprovod. Do Iráku a Sýrie z Francie odjely stovky žen, zhruba třetina všech Francouzů, kteří se přidali k IS.

Dvaatřicetiletá žena před soudem řekla, že udělala chyby, za které jí hrozí dlouhé vězení. Poukázala před soudem na svou špatnou rodinou situaci. "Můj život byl vždy pod kontrolou, nikdo se nezajímal, co chci. Když jsem odjela do Sýrie, tak jsem úplně okusila svobodu," řekla žena. Ta čelí i dalšímu soudu za pokus o útěk z věznice v roce 2021. Tvrdí, že se chtěla jít podívat na svou dceru, která nyní žije v péči babičky.