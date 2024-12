ANALÝZA | Ukrajincům se daří válku s Ruskem přenášet do Afriky a Sýrie. Pro Západ to je výhodné

Ačkoli válka na Ukrajině ovládá přední stránky světových médií už téměř tři roky, ani zdaleka neprobíhá pouze v této východoevropské zemi. Naopak existují informace o tom, že se ruští a ukrajinští bojovníci utkali na Blízkém východě a Africe.

Kyjev se údajně měl zapojit do převratu v Sýrii, při němž po desítkách let padl režim tamního diktátora Bašára Asada. „Z otevřených zdrojů se dozvídáme, že Ukrajinci pomohli svrhnout Asada minimálně nasazením svých zkušených operátorů dronů, předáním informací a podobně,“ řekl v nedávném rozhovoru pro EuroZprávy.cz bezpečnostní expert Tomáš Řepa z brněnské Univerzity obrany.

Podle serveru Insider ukrajinská rozvědka syrským povstalcům zhruba měsíc před svržením Asadova režimu poskytla 150 bezpilotních letounů a 20 operátorů. Zdroje obeznámené s tímto „obchodem“ pro americký list Washington Post uvedly, že ukrajinští zpravodajci tímto způsobem projevují snahu o oslabení Ruska a jeho spojenců v regionu.

Už letos v červnu existovaly informace o tom, že Kyjev do Sýrie vyslal vojáky speciálních sil, aby tam bojovaly proti Rusům. Video zveřejněné serverem Kyiv Post ukazuje ukrajinské speciální síly zaměřující se na ruské kontrolní stanoviště, opěrné body, pěší hlídky a konvoje s vojenskou technikou na jihozápadě země.

Anonymní zdroj z prostředí ukrajinských zpravodajských služeb potvrdil, že „vojáci podpořili syrské povstalce při provádění úderů na ruská vojenská zařízení“. K tomu mělo docházet už od začátku letošního roku.

Alexandr Libman, profesor ruské a východoevropské politiky z berlínské univerzity, pro server Insider vyjádřil „hluboké překvapení“ nad ukrajinskými aktivitami. „Vysílání jakýchkoli vojáků ze země by bylo skutečně poněkud zvláštní,“ poznamenal.

Bezpečnostní expert Řepa dále potvrdil, že „podobné akce už dávno běží například v Súdánu nebo Mali“. Americká stanice CNN už loni v září informovala o střetu mezi ruskými žoldnéři z Wagnerovy skupiny s ukrajinskými speciálními jednotkami, a to na území Súdánu, kde aktuálně probíhá občanská válka.

Za asi osmi údery stály dva komerčně dostupné drony, které hojně využívají právě Ukrajinci. Video z dronu obdržené stanicí CNN ukazovalo text v ukrajinštině. Podle odborníků na zapojení Kyjeva ukazovala i taktika zahrnující nálet dronu přímo na cíl. To je v Súdánu a širším africkém regionu velice neobvyklé.

Stejně jako k aktivitě v Sýrii se Ukrajina nepřihlásila ani k loňské akci ze Súdánu. „Nemůžeme to potvrdit, ani vyvrátit,“ sdělil zástupce ukrajinské rozvědky Andrij Jusov.

V polovině letošního roku utrpěla žoldnéřská skupina Wagner těžké ztráty v Mali během třídenních bojů s aliancí tuarežských povstaleckých skupin a teroristické koalice Džamá'at Nusrat al-Islám wal-Muslim. Informoval o tom například server Conversation.

Ukrajina údajně poskytla podporu právě tuarežským povstaleckým skupinám a jejich spojencům. Ukrajinská strategie v Africe, včetně její angažovanosti v občanské válce v Súdánu, naznačuje snahu využít konflikty k podkopání ruských operací a oslabení jeho mezinárodní pozice.

Stejně jako v syrském případě existují informace o přítomnosti ukrajinských speciálních sil i v Súdánu. „Přítomnost ukrajinských speciálních sil v Africe zdůrazňuje, že Ukrajina konkuruje Rusku v nové oblasti,“ míní expert na mezinárodní bezpečnost Raphael Parens.

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou se tak postupně „globalizuje“. „Signalizuje to ochotu ukrajinské vlády bojovat a porazit ruské síly prostřednictvím opotřebování bez ohledu na jejich umístění,“ vysvětlil Parens.

Bezpečnostní expert Sergej Suchankin dokonce odhaduje jakousi dohodu mezi Kyjevem a Západem. „Operace může být součástí jakési tiché dohody mezi západními spojenci a Ukrajinou o boji proti ruským žoldákům v Africe výměnou za určitou vojenskou podporu Ukrajiny v její válce proti Rusku,“ shrnul.

Ukrajinští vojáci mají podstatnou výhodu. „Ukrajinské speciální služby získaly značné zkušenosti s vedením nelineární války proti ruské straně a zejména proti skupině Wagner. To je něco, co Západ nemá,“ podotkl Suchankin.

„Z Ukrajinců to dělá nejlepší možnost, jak z hlediska efektivity nebo účinnosti, tak z hlediska poměru nákladů a přínosů při konfrontaci s ruskými žoldáky v Africe,“ doplnil expert.

Bezpečnostní expert Řepa už v rozhovoru prohlásil, že válka Ukrajině sice nepomohla v tom, aby se dokázala prosazovat takto daleko za hranicemi, nýbrž „ukázala na vhodnost takových akcí“. „Mnoho velkých vojevůdců v minulosti, jako třeba Napoleon a další, chápalo, jak důležité je mít ve vojenství iniciativu na své straně. Tohle není nic jiného,“ vysvětlil.

„Přenesení války tam, kde to protivník nečeká nebo ho to může zabolet. Ztráta Sýrie a tamních ruských základen Rusko hodně zabolí a je to i reputační záležitost. Pokud se nedokážou Rusové a povstalci dohodnout, a na to to zatím skutečně nevypadá,“ poznamenal Řepa.

Ukrajinci ale spíše využívají příležitosti, které jim Rusko svými kroky nabízí. „Ovlivňovat dění za hranicemi dnes už lze i bez statutu velmoci a myslím, že kdyby nebylo války na Ukrajině, tak žádné takové ambice zapojovat se i do konfliktů mimo region by Ukrajinci určitě neměli,“ dodal brněnský expert.