ROZHOVOR | Zapojení Kyjeva do převratu v Sýrii je pro Rusko další ze špatných signálů. Podobné akce už běží v Súdánu a Mali, říká Řepa

Máte informace o tom, že Ukrajinci byli skutečně přítomni u převratu v Sýrii? Jak se na něm podíleli?

Kyjev nic takového nepotvrdil, ale to není nic neobvyklého. Při podobných aktivitách se málokdy státní aktér otevřeně přihlásí k autorství. Z otevřených zdrojů se ale dozvídáme, že Ukrajinci pomohli svrhnout Asada minimálně nasazením svých zkušených operátorů dronů, předáním informací a podobně.

Existuje reálná šance, že se budou Ukrajinci podílet na budování nového syrského režimu?

Téměř jistě nikoliv, platí zde heslo „nepřítel mého nepřítele je mým přítelem“, ale tím to končí. Svržení Asada se účastnilo i mnoho islamistických bojůvek, nikdo netuší, jak se nyní zachovají. O Sýrii budou i nadále rozhodovat ti, kteří si pro sebe urvou největší podíl na moci.

A jak jsme viděli za posledních mnoho let, to vyžadovalo vojenskou sílu. A to ať už ze strany mocností, které do konfliktu zasahovaly, tak i frakcí roztříštěné syrské společnosti.

Co znamená jejich přítomnost v Sýrii pro Rusko? Bude teď Ukrajina bojovat s Ruskem i tímto způsobem – tedy zprostředkovaně, v úplně cizích zemích?

Pro Rusko to je další ze špatných signálů, že situace není tak růžová, jak popisuje jejich státní propaganda. Podobné akce už navíc dávno běží například v Súdánu nebo Mali.

Při pohledu na to, jak jsou Ukrajinci schopni zasahovat v Sahelu i v Sýrii – díváme se na vzestup nové mocnosti, která dokáže ovlivňovat dění daleko za svými hranicemi?

Ukrajina bojuje o přežití na svých frontách, jen využila příležitostí, které jí Rusko svými kroky nabízí. Ovlivňovat dění za hranicemi dnes už lze i bez statutu velmoci a myslím, že kdyby nebylo války na Ukrajině, tak žádné takové ambice zapojovat se i do konfliktů mimo region by Ukrajinci určitě neměli. Samozřejmě až na „běžnou“ zpravodajskou agendu.

Pomohla Ukrajině válka v tom, aby se dokázala prosazovat takto daleko za hranicemi?

Válka jí v tom nepomohla, pouze ukázala na vhodnost takových akcí. Mnoho velkých vojevůdců v minulosti, jako třeba Napoleon a další, chápalo, jak důležité je mít ve vojenství iniciativu na své straně. Tohle není nic jiného. Přenesení války tam, kde to protivník nečeká nebo ho to může zabolet. Ztráta Sýrie a tamních ruských základen Rusko hodně zabolí a je to i reputační záležitost. Pokud se nedokážou Rusové a povstalci dohodnout, a na to to zatím skutečně nevypadá.

Už od začátku války pozorujeme stále silnější ukrajinské zpravodajské služby. Jak moc velký vliv podle vás mají?

To, co pozorujeme, je pouze špička ledovce. Sběr informací, jejich vyhodnocování a zvolení adekvátního způsobu, jak s tím vším naložit, je důležité pro každou zemi, které záleží na vlastní existenci. Největší a nejbohatší země mají navíc tu výhodu, že používají nejmodernější technologie. I zpravodajské služby a jejich činnost jsou zkrátka součástí souboje, který každý konflikt urychlí a zintenzivní.