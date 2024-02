Elektrické SUV Kia EV9 je finalistou ve dvou kategoriích soutěže World Car Awards 2024

Praha - Nová generace modelu Škoda Fabia získala další významné ocenění. Odborná novinářská porota ji s největším počtem hlasů ocenila jako nejlepší vůz z pětice finalistů ankety Auto roku 2015 v České republice. Škoda Fabia navázala na úspěch 1. generace, která ve stejné anketě získala „double“ v roce 2001. Vedle ocenění na domácí půdě se nová Fabia dočkala vavřínů i v dalších zemích – vyhrála například prestižní britskou anketu What Car? Car of the Year 2015.