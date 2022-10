Pivo zdražuje. Po Prazdroji a Staropramenu zvedá ceny i Budvar

Od 1. listopadu zároveň zvýší mzdy. Na dotaz ČTK to dnes řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák. Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdražil od 1. října většinu produktů zhruba o osm procent, v průměru o 1,70 Kč na půllitru.

Budvar zdraží pivo ve všech obalech, lahvové, sudové i v plechovkách. Energie vyjdou Budvar meziročně na víc než trojnásobek. "Nárůst ceny elektřiny o tři sta procent, to jsou pro nás desítky milionů, to stejné u ceny plechovek, ceny lahví, kartonáže, obalového materiálu a energií. Od příštího roku se vedle energie a plynu zdražuje také všechno ostatní. Očekáváme zásadnější růst cen sladu, který je pro nás úplně nejpodstatnější položkou. Podle zpráv z chmelnic to vypadá na katastrofální úrodu, a byť máme dlouhodobé tříleté kontrakty, tak očekávám, že nebudou naplněné, protože chmel prostě není. V této chvíli už nemáme jediný vstup, u kterého bych mohl říci, že nám zásadně nepodraží," řekl ředitel. Suroviny i obaly zdražily o víc než deset procent, dodal.

Budvar letos už dříve zdražil exportované pivo, o pět až sedm procent. Víc zdražoval třeba v Německu, kde očekával pokles objemu. V zahraničí zdražuje podle toho, dokdy má platné smlouvy. Nyní všem zákazníkům v cizině opět zdraží. Budvar zvedá ceny i proto, že od 1. listopadu zvýší platy, o kolik, ředitel neuvedl. Letos 1. dubna vzrostly v Budvaru mzdy plošně o 2000 korun, což bylo v průměru o osm procent.

Zdražují i jiné české pivovary. Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdražil od 1. října většinu produktů zhruba o osm procent, v průměru o 1,70 Kč na půllitru. Kvůli nárůstu cen energií bude zdražovat i náchodský pivovar Primátor. Od 1. září zdražily Pivovary Staropramen.

Tržby z prodeje výrobků a služeb stouply Budvaru loni o 10,8 procenta na rekordních 3,11 miliardy korun. Zisk po zdanění stoupl o 10,5 procenta na 337,1 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin. Loni uvařil Budvar rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc. Tržby za pivo loni poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,02 miliardy. Loni vyvezl Budvar přes 1,3 milionu hektolitrů piva, export stoupl meziročně o 11,3 procenta.