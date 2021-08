PPF by měla do konce roku 2023 dokoupit zbytek Home Creditu

Skupina PPF by měla do konce roku 2023 koupit menšinový podíl společnosti Emma Omega ve skupině Home Credit. Vyplývá to z výročních zpráv PPF za roky 2020 a 2019. Emma Capital dlouholetého obchodního partnera zesnulého majitele PPF Petra Kellnera Jiřího Šmejce vlastní v Home Creditu 8,88 procenta.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK