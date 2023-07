Turecko: to nejlepší místo pro last minute dovolenou

Proč na last minute zrovna do Turecka?

Last minute Turecko se v létě řadí mezi asi nejhledanější fráze internetu. Aby ne! Kultura téhle orientální země totiž sahá do pradávných časů a patří mezi nejstarší civilizace. Snad proto nám tradice tohoto národa připadají tak neznámě lákavé – s moderním západním světem totiž mají málo společného. Cestovní ruch naštěstí umožňuje prožít letní dovolenou v Turecku se vším všudy. Od sportu, přes noční život až po skvostné pláže.

Zdají se vám ceny za last minute nedůvěryhodné?

Chápeme, ale vůbec se nemusíte bát. Jde o jednoduchý princip! Plný hotel = spokojený hoteliér, a tak se vyplatí nabídnout poslední nezaplněná místa za lepší cenu. Ta je vykoupena tím, že je odlet třeba hned druhý následující den. Stačí ale mít sbaleno pár nezbytností a pas po ruce.

No jo, ale kdo může ze dne na den odletět?

Nejspíš skoro nikdo. Naštěstí známe řešení. Prostě si naplánujete volno na určité datum, a potom jen sledujte výhodné last minute nabídky! Třeba na Skrz.cz, kde si vyfiltrujete vše potřebné. Je jich tam opravdu hodně. Pak už jen stačí rychle jednat, koupit zájezd – a je to!

Dobře… to zní skvěle. Ale kam přesně mám jet?

Za náloží zážitků se vydejte do Bodrumu. Potápění, plachtění, bohatý noční život i turistika se skrývá právě tam. Antalya vás přenese do oázy klidu – milovníci typicky mořské dovolené s kulisou šumících vln, které jemně naráží do pobřeží, se tu budou mít úchvatně.

Další perlou Turecka je Side – jako hlavní je dobré zmínit Manavgatský vodopád, který stojí za návštěvu. Antická divadla, ruiny a skvostné chrámy vás jistě také okouzlí.

V neposlední řadě je tu také nádherné město Alanya, které zkrášluje Tureckou riviéru. Právě tady se dočkáte dovolené s velkým D, která zahrnuje snad vše výše zmíněné, a to včetně obrovského množství vodních sportů a plážových aktivit.

Víte, že…

Turecko je 37. největší země na světě? A kromě toho je to také srdce golfových turnajů. Patříte-li tedy mezi milovníky zeleného hřiště, pak je Turecko to nejlepší místo pro vaši dovolenou u moře.

Tak… Doufáme, že už si běžíte sbalit plavky a opalovací krém! Ať pak na poslední chvíli nelitujete, že jste o výhodnou last minute dovolenou přišli.