Adámek dál statečně bojuje o svůj život

Co se na koupališti stalo, proč k této tragické situaci došlo, dneska ví vlastně jen dospělá maminka, která na děti měla dohlížet. Adámkova maminka byla v šoku, když ji na koupališti nenašla. Proč Adámka neuhlídala, kde byla, když si dvě dospívající holky šly před odchodem domů zaplavat, proč po tom hrozném neštěstí na ni nepočkala, netuší, a snad se to někdy dozví od Policie ČR.

Adámkovi to zdraví ale nevrátí!

V současné době už vlastně týden jezdí Adámek pravidelně do hyperbarické komory, ten ponor by měl absolvovat celkem třicetkrát a až po desátém ponoru uvidí maminka i lékaři, nakolik mu hyperbarická komora pomáhá.

Všichni věří, že Adámek má velkou naději na návrat mezi zdravé děti, ale bude do velmi dlouhá a složitá cesta. Maminka se svým synem na pokoji prožívá jeho stavy bolesti, úzkosti, možná i strachu, to ale nikdo neví, protože Adámek vlastně nekomunikuje. Protože není schopen jíst, zavedli mu doktoři do bříška hadičku, tzv, peg, kterým mu maminka podává výživu. A byla šťastná, že jí přátelé zapůjčili kočárek a mohla aspoň na chvíli opustit nemocniční prostředí a vypravit se do nemocničního parku s Adámkem na procházku.

Cesta za Adámkovým uzdravením bude náročná, jak psychicky, tak finančně. Psychicky musí maminka tuto těžkou životní zkoušku zvládat sama. Je neustále s Adámkem v kladenské nemocnici, kde právě hyperbarická komora je. O její třináctiletou dceru se stará dědeček. Je náročné vidět i slyšet, jak Adámek trpí, není divu, že se u maminky střídají stavy deprese s odhodláním.

Je neskutečně vděčná všem, kteří její smutný příběh sledují a my víme, že už příběh Adámka sleduje více než 980 000 lidí.

Adámek bude na léčbu potřebovat neuvěřitelnou finanční podporu, přes 5,100.000 Kč. V této částce jsou zahrnuty opakované aplikace kmenových buněk na Slovensku, intenzivní laserové terapie u Dr. Crawforda, časté neurorehabilitace, ergoterapie, hipoterapie, logopedie a nejrůznější tolik potřebné kompenzační pomůcky, které nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

Adámek má na našem transparentním účtu 1117771700/5500 variabilní symbol 1212 a k dnešnímu dni se podařilo pro Adámka vybrat 2,661.484 Kč. Je to skutečně obdivuhodné a my pevně věříme, že společně dokážeme získat pro Adámka celou potřebnou částku. Tento statečný chlapeček si určitě zaslouží dostat naději na stejně radostný život, jaký se svou milovanou maminkou a sestřičkou prožíval před tím strašným okamžikem. Všichni mu to moc přejeme!

VŠEM DÁRCŮM ZE SRDCE DĚKUJE CELÁ ADÁMKOVA RODINA