Agrofert vykazuje ohromující zisky, zatímco Babiš ve Sněmovně viní vládu ze způsobování chudoby

Koncernu Agrofert vzrostly loni tržby o 33 procent. Informovala o tom společnost v tiskové zprávě začátkem července. Zisky zemědělců údajně rostly díky vysokým světovým cenám komodit. „Letos očekáváme opačný efekt, neboť světové ceny klesly, ale zemědělci mají na skladech zásoby osiva a hnojiv za loňské extrémně vysoké ceny,“ popsal předseda představenstva společnosti Agrofert Zbyněk Průša.

Průměrně společnost loni zaměstnávala 30 473 lidí, z toho v České republice 20 775. Koncern tak obhájil své místo na vedoucích příčkách mezi největšími českými soukromými zaměstnavateli. „Vážíme si práce našich zaměstnanců. Na mzdách jsme loni v České republice vyplatili více než 10 miliard korun, celosvětově to bylo více než 18 miliard korun,“ uvedl Průša.

Řada zdrojů uvádí, že konkrétně největší výrobce hnojiv Lovochemie, která patří pod koncern Agrofert, loni navýšila zisk o 1225 %. „Ovšem nárůst ziskovosti velkých podniků je vykoupen historickým pádem životní úrovně obyvatelstva České republiky. Tento pád stále i letos hledá své dno,“ píše server Kurzy.cz s tím, že propady z doby světové finanční krize nebo covidu „byly oproti dnešku nicotností“.

Agrofert napsal, že za růstem tržeb stojí především zvýšení prodejních cen v chemickém segmentu.

Půlmiliardová pokuta pro Penam

Agrofert ve své tiskové zprávě popisoval, že je velmi činný v zahraničí – zejména v Německu a na Slovensku. Přitom právě ve druhé jmenované zemi řeší problémy, které v ní ani nepřiznal. O situaci už informovaly EuroZprávy.cz .

Tamní antimonopolní úřad potrestal pekárenskou skupinu Penam, která je součástí holdingu, pokutou ve výši 21 milionů eur (přes půl miliardy korun) za porušení antimonopolních pravidel.

O nepravomocném rozhodnutí ve čtvrtek informoval slovenský list Denník N . Antimonopolní úřad potvrdil výši pokuty, nezmínil ale název potrestané společnosti.

Úřad uvedl, že mu nebylo nejmenovanou firmou oznámeno, že získala kontrolu nad dvěma konkurenty. Podnik tím porušil zákon o ochraně hospodářské soutěže. Uložená pokuta patří k nejvyšším sankcím v historii tohoto úřadu.

Denník N popsal případ jako utajený nákup dvou výrobců pečiva v Bratislavě a Žilině, k němuž došlo navzdory předchozímu úřednímu zákazu. Podle listu získal český expremiér Andrej Babiš oba podniky oklikou. Nakoupil je prostřednictvím blízkých advokátů, aniž by o tom informoval antimonopolní úřad.

Na rozhodnutí slovenských úřadů reagovala například předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Andrej Babiš včera ve Sněmovně kydal špínu na všechny okolo. Je to ale zase on, kdo by si měl zamést před prahem Agrofertu. Kdo porušuje pravidla, musí platit pokuty,“ napsala na twitteru.