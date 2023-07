Agrofert má na Slovensku problém kvůli Penamu. Pokuta činí půl miliardy

O nepravomocném rozhodnutí ve čtvrtek informoval slovenský list Denník N. Antimonopolní úřad potvrdil výši pokuty, nezmínil ale název potrestané společnosti.

Úřad uvedl, že mu nebylo nejmenovanou firmou oznámeno, že získala kontrolu nad dvěma konkurenty. Podnik tím porušil zákon o ochraně hospodářské soutěže. Uložená pokuta patří k nejvyšším sankcím v historii PMÚ.

Denník N popsal případ jako utajený nákup dvou výrobců pečiva v Bratislavě a Žilině, k němuž došlo navzdory předchozímu úřednímu zákazu. Podle listu získal český expremiér Andrej Babiš oba podniky oklikou. Nakoupil je prostřednictvím blízkých advokátů, aniž by o tom informoval antimonopolní úřad.

Na rozhodnutí slovenských úřadů reagovala například předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). "Andrej Babiš včera ve Sněmovně kydal špínu na všechny okolo. Je to ale zase on, kdo by si měl zamést před prahem Agrofertu. Kdo porušuje pravidla, musí platit pokuty," napsala na twitteru.