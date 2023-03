Analýza ukázala, co by bylo s důchody, kdyby neprošly reformou

"Demografický vývoj je velmi nepříznivý. Zatímco dnes pracují zhruba tři ekonomicky aktivní lidé na jednoho důchodce, v blízké budoucnosti to budou jen dva. Z toho vyplývá, že důchodový systém, jak je dnes nastavený, bude kolabovat," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. Připomněl, že loni skončil důchodový systém v deficitu zhruba 22 miliard korun, letos se očekává kolem 70 miliard korun.

Prohlubování problému očekávají analytici Cyrrusu ve 30. letech, kdy Česku hrozí dosažení dluhové brzdy při dosažení zadlužení ve výši 55 procent hrubého domácího produktu (HDP). Analýza vychází z předpokladu, že následně bude muset stát uvést důchodový systém do rovnováhy, aby se zadlužení nezvyšovalo.

Pokud by se nezvýšil věk odchodu do penze nebo se nezvýšily odvody sociálního pojištění, musel by se snižovat poměr důchodů k průměrné mzdě. "Ročníky 1965 a starší si ještě v průměru důchod užijí nad 40 procenty náhradového poměru. Zažijí tak důchody, které se historicky v České republice dají považovat za normální," řekl Hradil. "Nejhůř na tom bude ročník 1985, průměrně budou dostávat 28 procent průměrné mzdy," doplnil.

Vedoucí analytického oddělení Cyrrusu Anna Píchová uvedla, že pokud by dnešní dvacátníci chtěli mít stejný standard jako současní důchodci, museli by investovat zhruba 1000 korun měsíčně do dynamických fondů, nebo si ukládat zhruba 8000 korun měsíčně na spořicí účet. Pro třicátníky by bylo nutné investovat kolem 2000 korun měsíčně, nebo spořit zhruba 9500 korun měsíčně.

Vláda v současnosti jedná o úpravě důchodového systému, koalice by chtěla najít shodu na přelomu března a dubna. Podle představitelů vládních stran se jedná mimo jiné o mezigenerační solidaritě či motivaci lidí, kteří chtějí pracovat i v důchodovém věku. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve středu při jednání s odbory řekl, že nechce uzákonit zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu na 68 let ze současných 65 let.

Podle expertů je důchodový systém neudržitelný. Národní ekonomická rada vlády (NERV) doporučuje zvyšovat důchodový věk, zpomalit valorizace či omezit počet předčasných důchodů.