ANO volá po kontrolách obilovin z východu. Nekula už je dřív přislíbil

Z Ukrajiny se do zemí Evropské unie od února 2022 do letošního ledna dovezlo 3,526 milionu tun pšenice. Meziročně je to desetkrát více. V tiskové zprávě to dnes uvedlo ministerstvo zemědělství (MZe). Pokud by podle úřadu tento trend pokračoval, může to poškodit evropské zemědělce. Kontroly tranzitu zemědělských komodit přes ČR se podle ministerstva zpřísní. Obilí z Ukrajiny má podle MZe směřovat primárně mimo EU.