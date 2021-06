Česku v obraně ujíždí vlak se spojenci i protivníky, řekl Opata

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česku ujíždí v obraně vlak, a to se spojenci i s protivníky, domnívá se náčelník generálního štábu armády Aleš Opata. Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost opětovně upozornil na potřebu modernizace armády. Peníze do ní vložené podle něj nejsou plýtváním, ale investicí do zajištění obrany.