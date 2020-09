Dny NATO i bez návštěvníků splnily svůj účel, sledovanost online byla vysoká

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Každoročně se na nich představují jednotky z mnoha zemí, loni je navštívilo 220.000 lidí. Kvůli koronavirovým omezením však letos bylo zahraničních účastníků podstatně méně a návštěvníci do areálu nemohli. Lidé tak připravený program sledovali jen v televizi a na internetu, oblíbené statické ukázky letadel a další techniky na místě nebyly vůbec.

"Známe částečně sledovanost za sobotu. K dnešnímu ráno bylo na youtube přes 30.000 zhlédnutí, na facebooku kolem 75.000 kontaktů za přenos, iDnes měl za sobotu 33.000. To jsou čísla, která nejsou ještě úplná, ale ukazují, že i tenhleten model měl svůj význam," řekl Pavlačík. Údaje o sledovanosti v České televizi ještě nebyly k dispozici.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) vyzdvihl Dny NATO jako možnost ukázat lidem schopnosti armády a integrovaného záchranného systému. "Jsou zde pravidelně návštěvníci i technika ze zahraničí, takže to vlastně ukazuje i sílu (Severoatlantické) aliance a podle mě je to asi nejlepší propagace a vysvětlování toho, proč máme být v alianci a jaké to má pro nás přínosy," řekl vicepremiér.

"Samozřejmě doufáme, že je to poprvé a naposled, že to tady děláme takhle," řekl Pavlačík. Na akci se kromě armád či záchranářů každoročně prezentují i zbrojařské podniky a firmy z bezpečnostního průmyslu. "Všichni, s kým jsme hovořili, nám říkali, že jsme udělali dobře, že jsme do toho šli i v těchto extra náročných podmínkách," řekl Pavlačík.

Uspořádání akce podle něj bylo důležité i z hlediska kontinuity. "Dělat takovou akci je o každotýdenním kontaktu s desítkami subjektů a jak se jednou z toho vypadne, tak je to strašně náročné potom udržet," uvedl.

I za omezených podmínek byla k vidění řada atraktivních ukázek, například simulování doplňování paliva za letu nebo společná show mistra světa v Red Bull Air Race Martina Šonky a pilota stíhacího letounu Gripen Iva Kardoše. Firma Aero Vodochody předvedla nový letoun L-39NG, který čerstvě získal certifikaci, jež je předpokladem pro dodávky zákazníkům.

Během obou dnů bylo oceněno několik stovek záchranářů a příslušníků bezpečnostních sborů za nasazení při jarním nouzovém stavu. "Jaro nebylo jednoduché a ti, kteří stáli v první linii, si zaslouží ocenění, jakkoliv to dnes bohužel je zarámováno do situace, která naznačuje, že nic neskončilo. Ale to jarní nasazení bylo enormní, byli jsme v naprosto nové situaci a celý systém to zvládl," řekl Hamáček. Dodal, že současně všechny požádal o to, aby minimálně se stejným nasazením zabrali i v druhé vlně, která přijde a určitě nebude jednoduchá.

Pavlačík řekl, že ani v okolí letiště nenastaly žádné problémy. Na letecké ukázky se sice k letišti přijely podívat stovky lidí, tito diváci ale byli v oddělených skupinkách a policejní mluvčí Soňa Štětínská řekla, že policie nemusela řešit žádné mimořádné události ani komplikace v dopravě.

"Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří vzali vážně naše doporučení, aby nechodili do prostoru kolem letiště. Příjemně nás překvapilo, že tam nebyly vůbec žádné problémy," dodal Pavlačík.