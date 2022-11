Černochové stíhání za výroky po smrti Duginovy dcery nehrozí

Česká armáda by mohla poskytnout Ukrajincům základní vojenský výcvik, Ukrajina má také zájem třeba o výcvik ženistů a dalších specializací. ČTK to dnes řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Příslušný návrh chce do Sněmovny předložit do konce roku. O výcviku vojáků jednala Černochová v pondělí v Kyjevě s ukrajinským ministrem obrany Oleksijem Reznikovem během společného zasedání zástupců české a ukrajinské vlády.