Češi chtějí rychlý konec války na Ukrajině, i za cenu ztráty území

Podle STEM výsledky potvrzují předchozí průzkumy ohledně postojů Čechů k válce na Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům.

"Většina Čechů stále preferuje rychlé ukončení války na Ukrajině, i kdyby to mělo znamenat ztrátu některých území (65 procent), a zároveň podporují setrvání ukrajinských uprchlíků na našem území (55 procent)," uvedli výzkumníci.

Češi podle průzkumu nejvíce preferují humanitární pomoc, různé formy obnovy ukrajinského území a sankce proti Rusku. Méně podporují dovoz zbraní na Ukrajinu, a nejméně vyjednávání o vstupu Ukrajiny do EU.

Ochota Čechů pomoci spojencům v případě napadení klesá se vzdáleností. "Zatímco sousednímu Polsku by na pomoc vyslalo 82 procent dotázaných, u pobaltských států by to bylo jen 65 procent," upřesnil analytik STEM Jiří Táborský.

Dalším zkoumaným tématem byla klesající důvěra v armádu. STEM zjistil, že nejde o celkový pokles, ale o to, že se armáda stává polarizujícím tématem. V roce 2020 věřilo armádě 80 procent Čechů bez ohledu na politické preference. Mezi lety 2021 a 2022 se však důvěra začala výrazně lišit mezi příznivci různých stran.

Přestože důvěra v armádu klesá, stále patří mezi nejdůvěryhodnější instituce v zemi, před ní jsou jen policie a krajské a obecní úřady.

Průzkumy STEM se uskutečnily v různých obdobích během roku 2024 na reprezentativním vzorku obyvatel ČR starších 18 let.