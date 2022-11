České děti tráví příliš času u obrazovek, odhalil průzkum

Kapesné nedostává 43 procent mladých ve věku 16 až 18 let. U dětí mezi 12 až 15 lety je to 34 procent a mezi sedmi a 11 lety 45 procent. Průměrné kapesné dětí na základní škole se přitom pohybuje kolem 200 Kč na měsíc. Vyplývá to z průzkumu, který pro poskytovatele půjček Provident Financial uskutečnila agentura IPSOS v září za účasti 800 respondentů.