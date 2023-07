Česko chce zatočit s tělesným trestáním dětí. S přímým zákazem ale nepočítá

Tělesné tresty jsou zakázané ve více než šesti desítkách zemí po celém světě. Česko se zavázalo přidat zákaz do právního řádu už v roce 2007, dosud je však jednou z posledních členských zemí Evropské unie, které příslušnou legislativu nepřijaly.

Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN) pro server Seznam Zprávy uvedl, že v rámci novely se nepočítá s přímým zákazem. "Jde o to, že v občanském zákoníku by se přímo řeklo, že dítě má být vychováváno v prostředí, které je prosto násilí a nějakých psychických útrap," sdělil.

Dvořák věří, že by to stačilo k tomu, aby společnost vnímala tělesné trestání dětí jako nepřípustné. "Stejně jako není normální dát pohlavek kolegovi, když s ním nesouhlasím, není to na místě ani u dítěte. Když se nebijí dospělí, neměly by se bít ani děti," vysvětlil.

Rodičům jsou v Česku odebrány více než tři tisíce dětí ročně. Zmíněný web upozornil na nedávné šetření týmu z psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Respondentů bylo přes tisíc, více než třetina přiznala, že používá fyzické tresty jako součást výchovy.

Ministerstvo spravedlnosti věří, že novela by do budoucna mohla pomoci i při řešení opatrovnických sporů mezi rodiči. Do legislativního procesu se má dostat letos na podzim, platit by pak mohla od začátku roku 2025.