Česko dostalo zelenou od von der Leyenové. EK schválila upravený plán obnovy

EK o svém stanovisku informovala na webu s tím, že Česko do plánu zařadilo další investice, například do cenově dostupného bydlení a digitalizace systému distribuce elektřiny. Podle von der Leyenové se počítá i s investicemi do obnovitelných zdrojů nebo čisté dopravy.

Podle komise došlo ke změnám v původním plánu kvůli narušení dodavatelských řetězců, zvýšení cen ve stavebnictví vinou dražších materiálů nebo vysoké inflaci v loňském a letošním roce.

Premiér Petr Fiala (ODS) na sociální síti X uvedl, že využil příležitosti a se šéfkou EK mluvil o klíčovým tématech, jako je migrace a energetika. "Pro Česko je nesmírně důležité, aby jádro zůstalo preferovaným čistým zdrojem energie. Děláme a budeme pro to v rámci naší evropské politiky dělat naprosto všechno," napsal.

Von der Leyenová podle předsedy vlády potvrdila, že volbu energetického mixu mají v rukou jednotlivé členské státy. "Česká republika bude do budoucna potřebovat i další jaderné reaktory, proto je pro nás současné dokončení notifikačního procesu velkou prioritou. Věřím, že dnešní jednání přispělo k tomu, že se v procesu posuneme zase o kousek dál," dodal.

Rozhodnutí Evropské komise ještě musí potvrdit unijní summit. Česko poté získá část prostředku v rámci přefinancování programu, zbylé peníze budou uvolňovány postupně podle stanoveného harmonogramu.