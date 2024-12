Šéfka EK von der Leyenová má před sebou obtížný problém. Trumpa

Její úzká spolupráce s prezidentem Joem Bidenem přinesla posílení vztahů mezi EU a USA, zejména při řešení krizí, jako je válka na Ukrajině. Trumpův návrat však může její pozici výrazně zkomplikovat.

Během svého prvního funkčního období Trump prosazoval politiku, která často poškozovala EU, například zaváděním cel, odstoupením od mezinárodních dohod a označením EU za "nepřítele".

Pokud by Trump znovu nastoupil do úřadu, von der Leyenová by mohla být vnímána jako příliš spojená s Bidenovou administrativou. To by bylo problematické zejména vzhledem k Trumpově snaze narušovat jednotu EU a prosazovat bilaterální dohody s jednotlivými členskými státy, které by odpovídaly jeho zájmům.

Navíc jeho plány na zavedení cel na evropské zboží a vysoké daně na dovozy z Číny představují hrozbu pro evropskou ekonomiku, zejména pro Německo, které se již nyní potýká s ekonomickými problémy.

Von der Leyenová doufá, že tlak z Washingtonu povede k větší soudržnosti mezi členskými státy EU. To by mohlo znamenat zvýšení výdajů na obranu, posílení technologického sektoru a jasnější politiku vůči Číně – kroky, které některé státy EU prosazují již dlouhou dobu.

Nicméně odborníci varují, že minulé pokusy o získání Trumpovy přízně, například lichocením nebo ústupky, nepřinesly žádné významné výsledky.

V reakci na tyto výzvy by von der Leyenová mohla být nucena předat část své odpovědnosti vůdcům, kteří by s Trumpem mohli mít lepší vztah, jako je italská premiérka Giorgia Meloni nebo generální tajemník NATO Mark Rutte.

Mezi možné strategie patří i nabídka většího nákupu zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA, aby se zabránilo zavedení cel na evropské exporty. Nicméně podle odborníků, jako je Mark Leonard z Evropské rady pro zahraniční vztahy, podobné taktiky v minulosti nepřinesly žádné zásadní výsledky.

EU se nachází ve zranitelném stavu a Trumpova strategie by mohla tuto křehkost ještě prohloubit. Jeho preference narušování jednoty a prosazování spolupráce s lídry, jako je maďarský premiér Viktor Orbán, představují další riziko.

Von der Leyenová tak stojí před složitým úkolem, jak se vyrovnat s možnými změnami v transatlantických vztazích a zachovat stabilitu EU.