Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přežila dvě po sobě jdoucí hlasování o nedůvěře. Centristické strany ji jednotně podpořily, čímž její Komise ustála útoky ze strany krajní pravice i krajní levice. Návrhy na vyslovení nedůvěry, které podaly frakce Patrioti pro Evropu a The Left, byly projednávány v pondělí večer a hlasovalo se o nich ve čtvrtek v poledne.
Návrhy neměly realistickou šanci na úspěch a s výrazným rozdílem se jim nepodařilo získat potřebnou dvojnásobnou většinu. Text předložený Patrioty pro Evropu (PfE) získal 179 hlasů pro, 378 hlasů proti a 37 se zdrželo. Návrh frakce The Left (Levice) měl 133 hlasů pro, 383 proti a 78 se zdrželo.
Počet poslanců, kteří se postavili za von der Leyenovou, byl dokonce mírně vyšší než v červenci, kdy čelila prvnímu hlasování o nedůvěře. Tehdy to bylo 360 hlasů proti jejímu sesazení. Skutečnost, že von der Leyenová ustála hlasování tak pohodlně, odráží rostoucí únavu proevropských sil. Ty si stěžují na trivializaci možnosti podávat návrhy na vyslovení nedůvěry.
„Hluboce si cením silné podpory, které se mi dnes dostalo,“ uvedla von der Leyenová v krátkém prohlášení na sociálních sítích. Dodala, že Komise bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, aby se vypořádala s evropskými výzvami a dosáhla výsledků pro občany. Nicméně čelit třem hlasováním o nedůvěře v tak krátkém čase vrhá zlověstný stín na její druhé funkční období. Její ambiciózní agenda tak riskuje, že bude ochromena rostoucí polarizací.
Oba návrhy, i když přišly z opačných pólů politického spektra, spojoval jeden zásadní bod: kritika obchodní dohody mezi EU a USA. Podle kritiků dohoda uvaluje vysoce nevýhodné podmínky na evropské exportéry. Ta navíc obsahuje nezávazné sliby investovat 750 miliard eur do americké energetiky a utratit 600 miliard eur na americkém trhu. Von der Leyenová připustila, že dohoda je „nedokonalá“, ale trvá na tom, že je „dostatečně solidní“, aby Evropu provedla komerčními turbulencemi, které rozpoutal americký prezident Donald Trump.
Krajní pravice i krajní levice spojoval i další problém: dohoda o volném obchodu EU-Mercosur, kterou von der Leyenová uzavřela loni v prosinci. Obě frakce se obávají poškozujících dopadů na evropské zemědělce. Rovněž se shodly na kritice nedostatku transparentnosti předsedkyně Komise.
V ostatních bodech se ale lišily. Frakce Patriotů si stěžovala na řízení nelegální migrace a „chybnou“ zelenou politiku. Frakce The Left zase napadala „selhání“ Komise v řešení klimatické a sociální krize a izraelskou ofenzivu v Gaze.
Související
Klíčový den pro von der Leyenovou je tady. Proč jí jdou kritici po krku?
Experti: Evropa není připravena na hrozbu ruských dronů
EU (Evropská unie) , Ursula von der Leyenová
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Pád Evropské komise se nekoná. Ursula von der Leyenová přežila hlasování o nedůvěře s výraznou podporou
před 59 minutami
Pavel odmítl Babišův nátlak. Jmenuje ho nejdříve v listopadu, trvá na prozápadním směřování Česka
před 1 hodinou
"Velký den pro Izrael." Co znamená první fáze příměří v Pásmu Gazy?
před 1 hodinou
Když člověk vstoupí do politiky, musí unést vtipy i rýpnutí, říká jeden z nejmladších zvolených poslanců Slovák
před 2 hodinami
Soud poslal do Sněmovny žádost o vydání Babiše k trestnímu stíhání
před 3 hodinami
Proti jednomu z mých spolupracovníků se chystá diskreditační kampaň, ohlásil Fiala
před 4 hodinami
Klíčový den pro von der Leyenovou je tady. Proč jí jdou kritici po krku?
před 5 hodinami
Průlom, ale ne konec války. Co znamená dohoda mezi Izraelem a Hamásem?
před 6 hodinami
Babiš přijel za Pavlem. Zítra chce mít rozdělená ministerstva
před 7 hodinami
Izrael a Hamás se dohodly na příměří v Pásmu Gazy
před 8 hodinami
Evropa se obává, že je ve válce. Amerika si toho doteď nevšimla
před 9 hodinami
Počasí příští týden: Teploty klesnou, citelně se ochladí
včera
Ruská obvinění z „operací pod falešnou vlajkou“ sílí: Příprava na hybridní válku proti NATO?
včera
Trumpova vláda nabírá na drastičnosti. Žádá uvěznění starosty Chicaga, Američané jsou proti nasazení gardy
včera
Změna ve složení Sněmovny: Nově zvolená poslankyně odstoupila
včera
Experti: Evropa není připravena na hrozbu ruských dronů
včera
Z rozpočtu ani koruna Ukrajině, oznámil Babiš. Vyhlásil rozpočtovou paralýzu, Česko prý nemá peníze
včera
Okamura připravil SPD o ministerstvo vnitra
včera
Nobelovu cenu za chemii získali vědci za molekulární architekturu. Otevírá cestu k řešení ekologických problémů
včera
Česko rozhodně není rusofobní zemí, píše po volbách ruský tisk. "Opomíjí" přitom zásadní skutečnosti
Česká republika podle Ruska "rozhodně není" rusofobní zemí. Uvedl to ruský deník Vzglyad s tím, že se tato skutečnost ukázala v posledních letech a potvrzují ji i nedávné parlamentní volby. "Končící protiruská vláda premiéra Petra Fialy prohrála, jelikož se její radikálně protiruské chování ukázalo být anomálií, která neodpovídala skutečné náladě české společnosti. Země není prorusky orientovaná a rusofobové nebo dokonce jen silní euroatlantisté nemají v Česku udržitelnou většinu," píše dále ruský tisk, který pomíjí jak postoj současných stran k muniční iniciativě, tak i průzkumy, podle kterých lidé v Česku dlouhodobě většinově vyjadřují podporu Ukrajině.
Zdroj: Libor Novák