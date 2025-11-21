Americký mírový plán je pro Evropu blesk z čistého nebe. Lídři chtějí naléhavě mluvit se Zelenským

Libor Novák

21. listopadu 2025 11:47

Friedrich Merz (CDU)
Friedrich Merz (CDU) Foto: CDU/CSU

Předseda Evropské rady António Costa otevřeně přiznal, že Evropská unie nebyla o americkém plánu pro ukončení války na Ukrajině informována. Z tohoto důvodu podle něj "nedává smysl" se k němu vyjadřovat. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová však reagovala o něco diplomatičtěji, když uvedla, že EU úzce spolupracuje se Zelenským a "Koalicí ochotných" na dosažení spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu.

Zároveň poznamenala, že 28bodový plán byl zveřejněn teprve včera a o situaci bude jednat jak s evropskými lídry, tak s představiteli na okraj summitu G20. Von der Leyenová rovněž potvrdila, že se spojí s prezidentem Zelenským, aby o celé věci jednala. Zdůraznila, že klíčovým principem Unie zůstává heslo "nic o Ukrajině bez Ukrajiny."

Zpravodajský server Bloomberg informoval, že se očekává, že se řada evropských lídrů – včetně britského premiéra Keira Starmera, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Friedricha Merze – naléhavě spojí s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tento telefonický hovor se má konat dnes v poledne evropského času a bude se týkat americko-ruského návrhu na ukončení konfliktu.

Agentura Reuters navíc potvrdila, že kancléř Merz zrušil plánovanou akci, aby si uvolnil čas pro připojení se k tomuto hovoru. Další schůzka evropských lídrů se očekává v sobotu na okraj summitu G20 v Jižní Africe. Německý bulvární deník Bild také spekuluje, že se kancléř Merz chystá uskutečnit telefonický hovor nejen se Zelenským, ale také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oficiální potvrzení tohoto hovoru nicméně zatím nebylo vydáno.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul mezitím novinářům sdělil, že 28bodový návrh pro Ukrajinu "není skutečným plánem", jelikož mnoho detailů vyžaduje další práci. Wadephul to v Bruselu označil za "pouhý seznam témat," nikoli za skutečný plán, a dodal, že je úkolem vyjednávajících stran definovat ho. Zdůraznil, že cílem Evropy je zajistit, aby Ukrajina mohla o těchto bodech jednat ze silné vyjednávací pozice. Doplnil, že pouze Ukrajina bude rozhodovat o kompromisech, které učiní, stejně jako Rusko bude muset učinit rozhodnutí za svou stranu.

V reakci na dotaz novináře ohledně toho, jak se Evropská unie ocitla v jednáních o Ukrajině tak "otřesně odsunuta na vedlejší kolej," a na kritiku pomalého rozhodování, Von der Leyenová rezolutně odpověděla. Zdůraznila, že Putinovy plány na rychlé obsazení Kyjeva selhaly v první řadě "kvůli odvaze ukrajinského lidu," o čemž není pochyb. Znovu však trvala na tom, že EU "od prvního dne podporovala ukrajinský lid, jak jen to bylo možné," a zmínila zavedení "kousavých sankcí." Von der Leyenová pak uzavřela s tím, že EU bude Ukrajinu podporovat "tak dlouho, jak bude potřeba."

Evropa vzkazuje Trumpovi: Váš mírový plán není plán, ale seznam Putinových přání

Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Evropa vzkazuje Trumpovi: Váš mírový plán není plán, ale seznam Putinových přání

Evropští a ukrajinští představitelé odmítli nejnovější návrh Donalda Trumpa na mírovou dohodu, která by nepřiměřeně zvýhodňovala Moskvu. Varují, že ustupování Rusku jen povzbudí Vladimira Putina k dalším útokům, a to i na státy NATO. Kaja Kallasová, nejvyšší diplomatka Evropské unie, sdělila týmu amerického prezidenta, že jejich 28bodový plán příměří nemůže uspět bez podpory Kyjeva a evropských vlád. Ty jsou nyní největšími dárci pro ukrajinské válečné úsilí.
Marco Rubio

Spor o Trumpův mírový plán: Podle Kyjeva jej navrhli Rusové. Zapojili jsme do jednání i Ukrajince, reaguje Bílý dům

Mírový plán na ukončení války na Ukrajině, který představily Spojené státy, obsahuje mimo jiné požadavek, aby Kyjev postoupil Rusku oblasti Donbasu na východě země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek apeloval na dosažení "důstojného míru," přičemž Rusko ve stejný den oznámilo, že se mu podařilo dobýt strategicky významné město Kupjansk, což však Kyjev popřel.

Friedrich Merz (CDU)

