Česko se stává předsednickou zemí Visegrádské skupiny

Malé ostrovní státy v Tichomoří se potýkají s otázkou, jak čelit hrozbě, že budou globálními změnami klimatu vymazány z mapy. Jedním z příkladů je Tuvalu, které by se podle současných odhadů mohlo ocitnout pod vodou již v příštím století. Jeho politická reprezentace se proto zabývá možnostmi zachování státu, i když by ztratil své území. Informoval deník The Guardian.