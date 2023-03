Chybí masky i úkryty, konstatuje NKÚ k systému ochrany obyvatelstva. Vnitro se brání

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se podle několika izraelských médií dnes chystal oznámit, že zastavuje prosazování kontroverzní soudní reformy, napsal web The Times of Israel (TOI). Kdy promluví k veřejnosti, ovšem v tuto chvíli není jasné. Podle izraelského 12. televizního kanálu projev plánovaný na 10:30 místního času (09:30 SELČ) odložil poté, co jej koaliční spojenec přesvědčoval, aby od reformy neustupoval.