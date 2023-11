Covid v ČR: Hospitalizovaných významně nepřibývá, situace je stabilní

Milí moji, je tu zas další týden a s ním i další vydání Událostí Petra Nutila, totiž rubriky, která vás informuje o všem podstatném, nebo absurdním, co se v týdnu minulém odehrálo nejen v té naší krásné zemi. A dneska je to téma jasné, i když docela nezdravé. Tak pojďme na to.

Zdroj: Petr Nutil