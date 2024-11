Jak se západní zbraně dostávají do Ruska, sankcím navzdory? Stačí jedna instagramová modelka

Beck Optronic Solutions, firma sídlící v Hemel Hempsteadu, vyrábí vysoce přesné optické čočky používané v různých vojenských aplikacích, včetně tanků a letounů. Společnost známá svou spoluprací na vývoji britských tanků Challenger 2 a stíhaček F-35, popřela jakékoliv zapojení do vývozu do Ruska nebo Kyrgyzstánu.

Firma uvedla, že nemá žádné přímé obchodní vztahy s Ruskem ani Kyrgyzstánem a že neporušila žádné sankce. Dokumenty však ukazují, že její produkty byly exportovány prostřednictvím společnosti Rama Group, kterou založila 25letá modelka Valeria Baigascina.

Rama Group, registrovaná v kyrgyzském Biškeku, uskutečnila mezi prosincem 2023 a lednem 2024 dvě zásilky zaměřovacích zařízení do Moskvy. Další čtyři zásilky uskutečnila jiná firma se stejnou adresou v Kyrgyzstánu, Shisan LLC. Zákazníky těchto zásilek byly ruské společnosti napojené na armádu, jako je Sol Group a Ural Optical & Mechanical Plant, obě sankcionované Spojenými státy.

Kyrgyzstán, bývalá sovětská republika s úzkými vazbami na Rusko, se stal klíčovým tranzitním bodem pro zboží, které by jinak do Ruska nemohlo být legálně exportováno. Od zavedení sankcí v roce 2022 vzrostl export ze Spojeného království do Kyrgyzstánu o více než 300 %. Odborníci se domnívají, že část těchto dodávek směřuje ve skutečnosti přímo do Ruska.

Valeria Baigascina, zakladatelka společnosti Rama Group, popřela, že by během jejího vedení firma posílala vojenské zboží do Ruska. Podle ní byly tyto zásilky realizovány až po jejím odchodu z firmy v květnu 2024, kdy společnost prodala své přítelkyni Angelině Zhurenko. Zhurenko však uvedla, že její obchodní činnost probíhá výhradně v souladu s kyrgyzskou legislativou.

Shisan LLC, druhá zmíněná společnost, také odmítla obvinění. Její ředitel Evgeniy Matveev uvedl, že jeho firma dodává výhradně civilní zboží a neporušuje žádné zákony.

Přestože Beck Optronic Solutions tvrdí, že o těchto exportech neměla žádné povědomí a že dokumenty mohly být zfalšované, případ odhaluje širší problém. Analýza think tanku C4ADS ukazuje, že jen Shisan LLC realizovala během druhé poloviny roku 2023 celkem 373 zásilek do Ruska, z nichž 288 obsahovalo technologie označované jako „prioritní pro bojiště“.

Olena Tregub z ukrajinské protikorupční organizace NAKO varuje, že západní technologie umožňují Rusku pokračovat v ničení Ukrajiny. „Mozkem balistických raket a dronů jsou právě tyto technologie,“ říká.

Mezinárodní úřady si jsou vědomy role Kyrgyzstánu jako prostředníka. V dubnu 2024 navštívil Biškek britský ministr zahraničí, aby požádal kyrgyzskou vládu o lepší dodržování sankcí. Evropská unie také upozorňuje na potřebu důkladných kontrol koncových uživatelů a zpřísnění pravidel proti obcházení sankcí.

Případ ukazuje, jak snadno mohou být mezinárodní sankce obcházeny pomocí složitých obchodních sítí. Výzvou zůstává, jak zajistit, aby klíčové vojenské technologie nepadly do nesprávných rukou.