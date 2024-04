Data neukazují pokles preferencí ODS. Podle experta strana nemá důvod měnit předsedu a nejužší vedení

Fiala získal 424 platných hlasů od 525 přítomných delegátů ostravského kongresu. Prvním místopředsedou ODS se opět stal ministr financí Stanjura. Neměl protikandidáta. Dostal 383 hlasů od 527 delegátů. Šéf resortu financí je přesvědčený, že ODS šanci na vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny, které se budou konat na podzim příštího roku.

Fiala zastává předsednický post už přes deset let, a ještě po nějakou dobu se to nezmění. Příští rok dožene bývalého prezidenta Václava Klause coby nejdéle sloužící předseda ODS.

Na české politické scéně tak, zdá se, zůstane zachována konzervativní a pravicová verze občanských demokratů. Stejně tak zůstane i na vrcholných postech české vlády.

EuroZprávy.cz se s ohledem na znovuzvolení Fialy obrátily na politologa Lyska. „Možná se to bude zdát překvapivé, ale data neukazují, že by ODS nějak výrazně klesala na preferencích. Není proto důvod měnit předsedu a nejužší vedení,“ poznamenal s tím, že by se na posty dalších místopředsedů hodili mladší delegáti.

Podle experta by to mohlo straně pomoct získat voliče i v jiných segmentech, „pokud taková mladá tvář bude rétoricky schopná a bude umět vystupovat v médiích a na sociálních sítích“.

Rovněž tlumí obavy, že ODS skončí obdobně jako ČSSD (či dnešní SOCDEM). „Neřekl bych, že by ODS byla na stejné cestě jako ČSSD, a to z toho důvodu, že tu není podobná strana, která by oslovovala stejného voliče. Navíc voliči od středu doprava nejsou náchylní na přeliv k populistům,“ vysvětlil Lysek.

Voliči častěji odcházejí od Pirátů a STAN k ODS než naopak. „V tomto segmentu jsou prostě přelivy naprosto běžné. Pokud nějaké malé procento přejde k Pirátům a STAN, pořád je to v rámci koaličních stran. Nebezpečnější by byl přechod od ODS k ANO nebo SPD. To se zatím masivně neděje. Napoví nám spíše evropské volby, protože průzkumy agentur nejsou schopny přesně zachytit drobné přesuny,“ shrnul politolog.

Redakce se ho rovněž dotázala na to, co si myslí o současné podobě parlamentu a chybějícím tradičním stranám. SOCDEM ve Sněmovně totiž úplně chybí, zatímco KDU-ČSL si v průzkumech vede velice špatně. „Je to otázka pohledu, stranický systém se mění dle nálad a dlouhodobých trendů ve společnosti. Není to nic neobvyklého. Popravdě nevidím moc velký rozdíl mezi současným ANO a třeba ČSSD v době Paroubka,“ upřesnil.

Lysek by ale dokázal nalézt argumenty pro chybějící tradiční sociální demokracii a její ideový směr. „Hnutí ANO své vlastní ideje nemá, a to je právě nebezpečné. Pokud jsou motivy strany být u moci jen rozdělovat dotace, už zbývá málo prostoru pro naplňování vizí, jak ministerstva nasměrovat,“ doplnil.

Zmínil rovněž téma možnosti koalice ANO s některou ze současných vládních stran po následujících sněmovních volbách, které se konají na podzim příštího roku. „Nejvíce reálnou možností vlády s ANO vidím u strany ODS. Nyní se to nezdá pravděpodobné, ale představme si nějakou patovou situaci, která po volbách může nastat,“ naznačil.

„Taková nestabilita ovlivní vnitřní dynamiku stran, v ODS se k moci může dostat po několika neúspěšných pokusech jiné křídlo, a Andrej Babiš může přenechat pozici premiéra panu Havlíčkovi nebo paní Schillerové. Za takové situace by koalice nebyla nereálnou,“ vysvětlil Lysek.

ANO se podle něj bude vládnout lépe s ODS než s SPD. Debaty o jejich koalici po následujících volbách už přišly. „ANO se bude vládnout lépe s ODS než s SPD, vidíme to na krajské politice ale i u některých statutárních měst,“ uzavřel politolog.