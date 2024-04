Sjezd ODS odstartoval. Strana si zvolí nové vedení

Právě se přehrává: Kongres ODS Kongres ODS Video: YouTube

Nominaci na předsedu obdržel pouze stávající šéf strany Petr Fiala. Nominace na 1. místopředsedu pak dostal pouze Zbyněk Stanjura. Nominace na místopředsedu má Martin Baxa, Eva Decroix, Martin Kupka, Jan Skopeček, Zbyněk Stanjura, Alexandr Vondra.

Strana si dnes také zvolí členy výkonné rady a rozhodčí komise. Po zdravicích hostů zvolí delegáti předsedu ODS a předsednictvo strany, pozdní odpoledne je vyhrazeno politické diskusi. Během nedělního dopoledne pak mladí občanští demokraté představí nové ambiciózní výzvy mládežnické organizace.

"Kongres připravujeme v době, kdy má vláda pod vedením ODS za sebou první poločas. Prosazujeme svoje tradiční priority, ať už jde o zdravé veřejné finance, efektivní stát nebo o sebevědomé jednání v Evropě. Poradili jsme si s řadou krizí, od drahých a nedostupných energií přes rekordní inflaci až po bezprecedentní uprchlickou vlnu. Konečně jsme spustili dopravní stavby, investujeme do strategických odvětví, aktivně se staráme o naši bezpečnost. Daří se nám plnit naše sliby, i když v Poslanecké sněmovně čelíme nezodpovědné opozici, která se snaží využít každé příležitosti k tomu, aby nás zdržela a blokovala," uvedl v tiskové zprávě předseda ODS a premiér Petr Fiala.

"V době permanentních kampaní, osobních útoků, využívání lží a šíření obav je nezbytné, abychom si nadále udrželi jasnou vizi a zůstali srozumitelní. Dobře si ale uvědomujeme, že pokud to tak má fungovat, musíme spolu otevřeně diskutovat a bavit se o všem, co by nás v naší odpovědné roli mohlo ohrozit. Nejlepší příležitostí k takové debatě je právě náš kongres," dodal.