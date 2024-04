Do důchodu později. Vláda schválila odchod do penze nad 65. rokem života

Podle návrhu by se důchodový věk měl navyšovat nad 65 let v souladu s prodlužováním délky života, měl by být snižován výpočet nových důchodů, zavedena by byla minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy a zohledněn by byl i důchod za práci v rizikovém prostředí. Nová norma musí projít schválením Sněmovnou a plánované změny by měly začít postupně platit od příštího roku.

Premiér zdůraznil, že důchodová reforma je nezbytná a měla být provedena dříve. Reforma by měla zajistit důstojné důchody pro mladé generace a podle Fialy by i s reformou důchody měly růst.

Průměrná penze, která nyní činí přes 20 000 korun, by se podle odhadů měla v polovině 30. let přehoupnout přes 30 000 korun. Životní doba strávená v důchodu by měla být 21,5 roku. Předseda vlády označil navrhované změny za vyvážené, předvídatelné a spravedlivé.

S demografickým stárnutím populace a prodlužováním životní doby se výdaje na penze zvyšují. Na důchodech bylo loni vyplaceno 685,3 miliardy korun, což představuje nárůst o 97,2 miliardy korun oproti předchozímu roku, tedy o 17 procent. Příjmy do systému důchodového pojištění stouply o osm procent, ale stále nedostačují k pokrytí výdajů.

Systém skončil s historicky nejvyšším deficitem ve výši 72,8 miliardy korun, což odpovídá kolem procentu HDP. Podle dřívějších údajů ministerstva práce by mohl roční schodek za pár desetiletí dosáhnout až pěti procent HDP, což by dnes představovalo kolem 350 miliard korun.

Navrhovaná novela zahrnuje celkem 11 opatření, včetně postupného navyšování důchodového věku podle očekávané délky života. Podle návrhu by se každoročně stanovovala věková hranice pro nový důchodový věk pro lidi ve věku 50 let, který by se potom zvyšoval o maximálně dva měsíce. Demografové navrhují další pravidelné navyšování o jeden měsíc ročně, ale o tom se stále jedná.