Do pečovatelského domu v Libštátu se zatím po požáru obyvatelé vrátit nemohou

Stále podle něj pokračuje prověřování stavu domu poškozeného požárem, lidé z domova tak zatím zůstanou ve svých rodinách nebo v náhradním ubytování v Semilech, Lomnici nad Popelkou a Jilemnici, kam je v sobotu rozvezl červený kříž.

"Návrat seniorů domů je mým prvořadým úkolem, ale čekám na likvidátora pojišťovny, který to tam musí vyfotit a sepsat. Zároveň jsem tam už nechal udělat revizi elektroinstalace, do tři čtvrtě budovy proud jde, zjišťujeme stav vody, topení, vzduchotechniky. Jakmile to bude možné, budu ty lidi informovat," řekl starosta. Dům byl podle něj postavený ve dvou etapách. "V první etapě hořelo, v té druhé nehořelo, takže se dá předpokládat, že do té novější etapy by se mohli nastěhovat, ale je to propojené výtahem a schodištěm," dodal Janata.

Požár domu byl na operační středisko hasičů nahlášen v pátek 9. prosince zhruba ve 21:30. Oheň vypukl v podkroví, krátce před půlnocí se ho podařilo uhasit. "Na místě byla bohužel jedna zemřelá osoba, lékař už mohl konstatovat jen smrt, pomoci už jí záchranáři nemohli," řekl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev. Záchranáři museli evakuovat 45 lidí, pro dvě desítky z nich zajišťovala obec i náhradní ubytování. Policie vyšetřuje událost pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

K určení příčiny smrti sedmdesátiletého muže byla nařízena soudní pitva. "Ta ukázala, že muž podlehl zraněním způsobeným intoxikací zplodin hoření," řekl dnes ČTK krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Žádné další informace zatím policie k případu sdělovat nechce. Co bylo příčinou požáru, vyšetřovatelé neřekli, nechtějí vyloučit žádnou z možných příčin. K objasnění vzniku požáru zadala policie vypracování znaleckých posudků. Škody hasiči předběžně odhadli na deset milionů korun.