Desítky kilometrů dlouhé kolony. CzechToll varuje řidiče, jde o mýto

Podle dopravního modelu, který si CzechToll nechal vypracovat, hrozí nejhorší situace na česko-slovenském hraničním přechodu Lanžhot na Břeclavsku na dálnici D2, kde se mohou tvořit fronty až 44 kilometrů. Kritická situace bude také v Bohumíně na D1 (40 kilometrů) a dále v Českém Těšíně (22 kilometrů), v obou případech u česko-polských hranic. Desetikilometrové kolony lze očekávat také v Mostech u Jablunkova na česko-slovenské hranici, v Náchodě u česko-polských hranic a Krásném Lese na D8 u česko-německé hranice. Komplikace nelze vyloučit ani u obchodních míst ve vnitrozemí a na dalších hraničních přechodech.

"Mizivá aktivita malých dopravců může způsobit 1. prosince na hranicích ČR zásadní dopravní komplikace nejen pro nákladní dopravu, ale i pro řidiče osobních vozidel. Pouze dopravci, kteří si již zajistili palubní jednotku nebo to udělají v příštích dvou týdnech, se vyhnou dlouhému čekání v kolonách na státní hranici," uvedl generální ředitel CzechTollu Matej Okáli. Situaci označil za vážnou, tvorba kolon je podle něho jistá. "Je na místě zvážit cesty přes hranice na začátku prosince 2019," dodal.

Společnost teď připravuje několik opatření, které by měla situaci zmírnit. Představit by je měla v příštím týdnu. Okáli však upozornil na to, že tato opatření už kolony mohou jen zkrátit. Fronty se podle něj budou tvořit zejména v prvních dvou prosincových týdnech, přes Vánoce by mělo nastat uklidnění, další kolony se pak mohou tvořit zase na začátku ledna.

Problémy jsou především u malých dopravců, kteří zatím přihlásili 25.000 vozidel, což je asi osm procent z jejich plánovaného počtu. Malí dopravci s vozovým parkem do deseti aut přitom tvoří většinu. Pomalu se přihlašují také zahraniční dopravci, zejména z Polska.

Registrace do nového systému začala 22. září. Přihlášení je možné prostřednictvím provozovatelů palivových karet, dále na 200 obchodních distribučních místech, na pobočkách Hospodářské komory nebo přes internet. Dopravci po zaevidování údajů o vozidle a firmě musí složit vratnou kauci za palubní jednotku v hodnotě 2468 korun. Při přihlašování na obchodních místech ji dostanou ihned, při registraci přes internet v průměru do dvou až tří dnů. Registrace v systému trvá několik minut.

Konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll zvítězilo v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Uspělo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Proti průběhu tendru i platnosti mýtné smlouvy protestoval současný provozovatel Kapsch, který v soutěži neuspěl s původní nabídkou přes 13 miliard korun.

Za 13 let vybírání mýta v Česku zůstává rekordním loňský říjen s 1,03 miliardy korun. Od začátku fungování mýta v Česku stát vybral více než 107 miliard korun.