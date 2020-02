Sněhová kalamita: Doprava na D8 kolabovala, na Klatovsku se převrátil autobus

Ještě v 8:30 byla ve směru do Německa zhruba desetikilometrová kolona, uvedlo Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic. Dopravu korigují policisté a pracovníci ŘSD, řekla ČTK mluvčí policie Šárka Poláčková.

V opačném směru na Prahu je podle NDIC kolona asi dvoukilometrová.

"Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, sněžení, je uzavřen směr na Německo," uvedlo ráno po uzavření tunelu NDIC. Doprava byla stažena do tunelu na Prahu, kde se jezdilo obousměrně, kamiony ale blokovaly jediný pruh na Německo.

Místy až šest centimetrů sněhu napadlo v noci na dnešek v Ústeckém kraji. Řidiči musí být opatrní. Nehoda nákladního auta uzavřela silnici I/7 v úseku mezi Křímovem a Horou Svatého Šebestiána. Auto sjelo do příkopu, hasiči je vyprošťují. Silnice by měla být podle webu dopravních informací ŘSD zavřená celé dopoledne. Na silnicích v Krušných horách si musí dát motoristé pozor na sněhové jazyky, Cínovec na Teplicku hlásí nebezpečí námrazy.

Hlavní silniční tahy byly dnes ráno většinou mokré, místy ležel rozbředlý sníh. Teploty se ráno pohybovaly od jednoho do čtyř stupňů Celsia, na horách bylo kolem minus dvou stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

V Libereckém kraji napadlo přes noc až 20 centimetrů sněhu, nejvíc v Jizerských horách a Krkonoších. Těžký mokrý sníh ohýbá stromy, silný vítr tvoří v otevřených úsecích sněhové jazyky a závěje. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Všechny silnice jsou ale s opatrností sjízdné, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má na starost údržbu krajských silnic i části silnic první třídy.

Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli v noci a ráno už k 26 událostem, kdy silnice zablokovaly popadané větve a stromy. Nejčastěji vyjíždějí na Jablonecku a Liberecku.

Spadlý strom mezi Desnou a Dolním Polubným v Jizerských horách přerušil ráno dopravu na frekventované železniční trati z Tanvaldu na Harrachov a dál do polské Sklářské Poreby. České dráhy tam zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Obnovení provozu očekávají po 08:00. Kvůli popadaným stromům nabral více než třicetiminutové zpoždění také ranní vlak z Liberce na Semily společnosti Arriva.

Kvůli sněhu zůstává podle Šéna pro kamiony nad šest tun zavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu. Řidiči musí po silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. "S vypětím všech sil se nám daří udržet ve sjízdném stavu i pro kamiony silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov," řekl Šén. Přesto řidičům nákladních vozů doporučuje k cestě do Polska využít alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Pozor by si měli dát řidiči kamionů také na silnici 9 ze Svoru na Rumburk a do Německa, i tam mohou mít ve stoupání kvůli mokrému sněhu problémy.

V Libereckém kraji stále místy sněží, v horách poměrně silně. I na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu, které kloužou. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních. Opatrní by měli být i řidiči na silnicích nižších tříd, které se neudržují chemicky. Leží na nich ujetá vrstva sněhu.

Silný vítr zastavil dnes ráno kabinovou lanovku na Ještěd v Liberci. Na vrcholu rychlost větru přesahuje v nárazech 70 kilometrů v hodině, přípustných je maximálně 58 km/h. Rychlost větru pracovníci odhadli na základě zkušenosti, sílu nárazů nemohou změřit, protože rychloměr na vrcholu zamrznul. ČTK to řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Severní vítr ale podle něj fouká kolmo na lana a kabiny rozhoupává, provoz by tak nebyl bezpečný.

Kabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je přes 85 let. V minulosti stávala kvůli větru zhruba dvakrát až třikrát za rok. V posledních letech ale větrných dnů přibývá. Loni stála 15krát, letos už potřetí. Kabiny loni na vrchol přepravily zhruba 230.000 lidí, o 65.000 méně než v roce 2018. Hlavním důvodem poklesu byla ale tříměsíční odstávka.

U Dobršína na Klatovsku havaroval dnes ráno autobus. Sjel ze silnice a převrátil se na bok. Byl v něm řidič a 12 cestujících, sdělil dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Tři ženy s lehkým zraněním a jednoho muže s akutní stresovou reakcí odvezly sanitky do nemocnice v Sušici, doplnil Vítězslav Sladký z krajské záchranné služby.

Nehoda se stala kolem 5:40 na silnici druhé třídy za Dobršínem směrem na Sušici. Hasiči zajistili místo nehody. "Cestujícím jsme zajistili tepelný komfort do doby, než na místo přijel náhradní autobus," uvedl Poncar. Příčinami se zabývá policie.

Na větrných úsecích silnic na Vysočině se tvoří závěje, silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Sněžit má i během dne. Silničáři měli přes noc v terénu asi 110 sypačů. Hlavní tahy jsou po solení rozbředlé. Problémy se sjízdností měla časně ráno nákladní auta na silnici 34 na Havlíčkobrodsku, nyní žádné úseky uzavřené nejsou, řekl před 7:00 ČTK Roman Hubený, dispečer krajské správy silnic.

"Jeli jsme s veškerou technikou, co máme. Jedničky jsou po chemii rozbředlé, na dvojkách a trojkách je ujetý sníh a dělají se závěje," řekl Hubený. Na několika silnicích museli v noci hasiči odstraňovat popadané stromy, desítky zásahů zaznamenali i v úterý.

Na ledovku i rozbředlý sníh si dnes ráno musí po nočním vydatném sněžení dát pozor řidiči v Jeseníkách, kde napadlo několik centimetrů sněhu. Nebezpečná ledovka se v noci vytvořila na silnici mezi Vápennou a Jeseníkem. Rizikový úsek má délku 7,5 kilometru. Řidiči se tam musí dát pozor i na hluboký sníh. Rozbředlý sníh ráno pokrývá většinu silnic na Jesenicku a Šumpersku, kde jsou stále sněhové přeháňky, což snižuje dohlednost.

Opatrní musí být řidiči také ve vyšších polohách Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Například na Protivanovsku u Prostějova po nočním sněžení pokrývá vozovky slabá vrstva sněhu s posypem.