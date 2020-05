Tragická srážka na Prostějovsku: Odmrštěné auto skončilo na střeše, řidič zahynul

Devatenáctiletý řidič Škody Octavia, ve které seděl i o dva roky starší spolujezdec, jel podle policie v pátek před 16:00 z Protivanova směrem na Blansko. "Na rovném úseku silnice s nejvyšší povolenou rychlostí 50 kilometrů za hodinu začal předjíždět kolonu vozidel. Poté, co se zařadil zpět do svého jízdního pruhu, vyjel z důvodu nepřiměřené rychlosti a nezvládnutí pravotočivé zatáčky do protisměru. Zde čelně narazil do boční strany protijedoucího nákladního vozidla," uvedla mluvčí.

Řidič nákladního vozu podle zjištění policistů na vzniklou situaci reagoval tím, že strhl řízení vpravo a sjel do příkopu. Následně narazil do dopravní značky a stromů.

"Při střetu s nákladním vozidlem byl osobní automobil odhozen a převrátil se na střechu. Řidič osobního vozu utrpěl v důsledku dopravní nehody zranění, kterému na místě podlehl. Jeho spolujezdec byl s lehkým zraněním letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc," uvedla Vanková.

Lehce zraněný je také řidič nákladního automobilu. Orientační dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní, testy u něj neprokázaly ani případné užití drog. Škoda, která při nehodě vznikla na obou vozidlech, je předběžně vyčíslena na více než 850.000 korun.