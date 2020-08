U Plzně se srazil autobus s nákladním autem, jeden člověk zemřel

Aktualizováno 09:23 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

U Plzně se dnes ráno narazil autobus do odstaveného nákladního auta. Jeden člověk zemřel, další tři lidé z autobusu byli převezeni do nemocnice. ČTK to řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.