V dálničních tunelech o 30 kilometrů rychleji? Poslanci to nevylučují

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejvyšší povolená rychlost v dálničních tunelech by se mohla zvýšit o 30 kilometrů za hodinu na 110 kilometrů za hodinu. Úprava Radka Kotena (SPD) by se mohla dostat do poslanecké novely, která má dát strážníkům pravomoc postihovat nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích na místě. Nyní mohou strážníci postoupit podezření z takového přestupku jen do správního řízení.