Dopravci investují stovky milionů do zabezpečení na železnici

Do zabezpečovacího železničního systému ETCS tuzemští dopravci investují stovky milionů korun. Na dotaz ČTK to uvedli železniční dopravci. Modernizovat svůj vozový park dopravci musí, protože začátkem roku 2025 chce stát spustit na koridorových tratích provoz výhradně s vlaky vybavenými zabezpečovačem ETCS. Do té doby taky musí vyškolit stovky strojvedoucích.