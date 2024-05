Stanjura by uvítal odchod Pavla Novotného z ODS

Novotný zůstává členem ODS i po úterním jednání předsednictva, které jeho nedávné výroky označilo za lidsky nepřijatelné a neslučitelné se členstvím ve straně. Pravomoc vyloučit člena má pouze výkonná rada, která se sejde v úterý 11. června.

Podle ministra financí Stanjury by starosta pražských Řeporyjí mohl situaci sám vyřešit odchodem ze strany. "Já bych to uvítal," uvedl místopředseda ODS.

Aktuální kauza se týká Novotného výroků na adresu Aničky Slováčkové, dcery hudebníka Felixe Slováčka a herečky Dády Patrasové, která opakovaně bojuje se zákeřnou rakovinou. Kritice ho podrobil například poslanec Marek Benda. Novotný později příspěvek o Slováčkové ze sociální sítě smazal a omluvil se.

"Za chyby se platí. To, co jsem předvedl, je neodpustitelné. Jestli je to na vyhazov ze strany, od toho máme výkonnou radu. Bude mi to líto. Ale zasloužím si to a život půjde dál," uvedl starosta v úterý na sociální síti X.

Novotnému před několika týdny hrozilo vězení kvůli tomu, že se dopustil dalších přestupků, když byl v podmínce. Ta mu byla o dvanáct měsíců prodloužena, zároveň mu soudkyně nařídila absolvování sociálního výcviku pod dohledem probačního úředníka, kde se budou řešit zásady komunikace i dopady jeho jednání. Podle usnesení by v případě pokračování problémů se zákonem hrozila přeměna trestu na nepodmíněný.

"Beru to vážně, ale kvůli něčemu jinému – osobě státního zástupce. Nenechám se zavřít," řekl tehdy komunální politik. Novotný je starostou Řeporyjí od podzimu 2018, předtím byl osm let obecním zastupitelem. V minulosti se živil jako bulvární novinář.