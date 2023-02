Důchody po roce 2023: Vláda se po reportáži ČT zmínila o definitivním návrhu

Česká televize odvysílala v nedělním vydání Událostí reportáž o jednom z parametrů chystané důchodové reformy. Nynější vládní koalice se podle ní shoduje na tom, že hranice věku odchodu do důchodu se má zvyšovat i po roce 2030.

Konkrétně by současní padesátníci pracovali do 66 let, čtyřicátníci ještě o několik měsíců déle a lidé staří 34 let a mladší do 68 let. Podle ČT to vyplývá z interního materiálu ministerstva práce a sociálních věcí, který už projednala koaliční rada.

Jenže ještě večer se ozval mluvčí Fialova kabinetu Václav Smolka. Na twitteru uvedl, že jde o nesprávně prezentované informace. Má jít pouze o jeden z diskutovaných návrhů, přičemž koalice o nich chce vést debatu i se sněmovní opozicí reprezentovanou hnutími ANO a SPD.

"Informace, jež dnes zveřejnila ČT k reformě důchodů, jsou nesprávně prezentovány. Předně nejde o návrh schválený K5. Fakticky jde o jeden z návrhů ekonomů," napsal Smolka.

"Chápeme, že debata o posunu hranice odchodu do důchodu je pro média atraktivní. Nicméně je třeba respektovat fakt, že definitivní návrh změn ještě není hotov. A že veřejnost o něm bude včas informována. Rovněž o něm proběhne debata s opozicí," dodal.