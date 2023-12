Důchody v roce 2024: Státní svátky i příští rok ovlivní výplatní termíny

Poprvé se posune výplata ze státního svátku Dne vítězství, který připadá na 8. května, na předchozí den, tedy 7. května. Situaci ovlivní také červencové svátky. Důchody s výplatním termínem 4. července budou vyplaceny o den dříve, ty s termínem 6. července dokonce s dvoudenním předstihem.

Do výplat promluví také Vánoce. Důchodcům, jimž je penze vyplácena dvacátý den v měsíci, dorazí peníze už 19. prosince. Penze s termínem 22. prosince budou vyplaceny 20. prosince. A lidé, kteří by důchod dostali na Štědrý den, ho obdrží s jednodenním předstihem.

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení buď bezhotovostním převodem na bankovní účet, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení o změnu.

Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 15. dni v měsíci.