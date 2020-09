500 korun k důchodu za každé vychované dítě, navrhují lidovci. Vláda bude zřejmě proti

Na zvýšený důchod by měl podle novely nárok člověk, který o dítě pečoval nejvíce, a to aspoň deset let, především tedy matka. Mohl by to ale být i otec, osvojitel nebo pěstoun. Návrh podle vládních právníků zakládá neústavní nerovnost, když matka by na rozdíl od otce nemusela rozsah péče dokazovat.

Přímý roční rozpočtový dopad předkladatelé odhadli na 16 miliard korun, z toho zhruba polovina by se podle nich státu vrátila. V podkladech pro ministry se ale píše o 18,2 miliardy až 19,2 miliardy korun.

"Časově náročná péče o děti a výchova dětí je hlavní příčinou nižších důchodů matek, případně jiných pečujících osob, a to hlavně kvůli s tím související omezené možnosti kariérního růstu, zkráceným úvazkům či kvůli kratší době pojištění a chybějícím náhradním dobám," napsali předkladatelé novely v důvodové zprávě.

Pětisetkorunový příspěvek za vychované dítě lidovci navrhovali již dříve v širší důchodové novele, která se týkala například také vdovských penzí a zkrácení povinné doby pojištění pro získání nároku na důchod. Sněmovna předlohu zamítla loni v prosinci už v úvodním kole.