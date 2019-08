Do důchodu v 65 letech a později: Jak jsme na tom v porovnání s EU?

Podle současných pravidel budou Češi po roce 2030 chodit do starobního důchodu v 65 letech. Ministryně financí Alena Schillerová ale naznačila, že tato hranice by se mohla dál posunout. Podle ní by díky tomu bylo v důchodovém systému více peněz. Existují odhady, podle kterých by tak například lidé narození v roce 1994 šli do penze v 67 letech.

Uvádí se, že lidé by měli v penzi strávit čtvrtinu očekávané délky života. S tím, jak se prodlužuje průměrná délka života, je nutné přehodnocovat i hranici věku odchodu do penze. Vláda o tom na základě demografických prognóz rozhoduje každých pět let.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v červnu předložilo Zprávu o stavu důchodového systému České republiky. Je v ní možné najít jak doporučení zvýšit hranici důchodového věku, tak i porovnání se světem. Uvádí se v ní, že řada států už přistoupila k posunu věkové hranice odchodu do starobního důchodu s cílem zachování udržitelnosti důchodového systému. Dnes je v členských státech EU je nejběžnější hranicí právě věk 65 let.

Některé sousední státy, například Německo, se chystají hranici posunout na 67 let. O stejné hranici se mluví i ve Španělsku či Francii. V Británii by měli lidé chodit do důchodu ještě o rok později. Naopak Slovensko zakotví horní hranici věku odchodu do starobního důchodu v ústavě.

Podle schválené předlohy budou Slováci odcházet do penze nejpozději v 64 letech. Ženám se v závislosti na počtu vychovaných dětí zmíněný nejvyšší důchodový věk ještě zkrátí až o půldruhého roku. Ekonomové ale upozornili, že toto opatření v budoucnu výrazně zhorší kondici veřejných financí.

Počty jsou totiž v tomto případě jednoduché - čím déle budou lidé pracovat, tím více peněz odvedou do důchodového systému. Navíc se ale posouvá i doba dožití, tedy doba, po kterou jedinec čerpá důchod. I proto je podle expertů třeba hranici věku odchodu do důchodu neustále posouvat.

Později než Češi už teď do penze odcházejí například Bulhaři, Estonci, Irové nebo Italové. Naopak dříve do penze chodí Australané – aktuální věk odchodu do důchodu je u nich 57 let, v roce 2025 se posune na 60 let.

Přestože české ženy dříve chodily do důchodu dříve, do budoucna se tento rozdíl mezi muži a ženami smaže. K tomuto trendu postupně přistupuje většina zemí Evropské unie s výjimkou Rumunska.