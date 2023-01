Důležitý bude nejen vítěz voleb, ale i náskok, s jakým vyhraje, míní Vystrčil

"Pokud by vítězství bylo hodně těsné, atmosféra bude určitě vyhrocenější, než kdyby výhra jednoho z kandidátů byla poměrně jasná. Potom to bude záležet na chování jak toho, kdo vyhrál, tak toho, kdo prohrál. Pokud by se oba drželi toho, co slibovali a k čemu vyzývali voliče v poslední debatě, kterou měli, tak potom si myslím, že je naděje, že by se situace zase mohla zklidnit, že by mohla nastoupit do normálního života," řekl Vystrčil.

Volby hlavy státu jsou podle něho sice důležitou věcí ve společnosti, lidé by ale neměli její vážnosti příliš propadat. Připomněl, že je dnes Mezinárodní den obětí holokaustu. "To, že my máme nějaké problémy s tím, jestli bude v demokratické a svobodné zemi ten či onen prezident, tak v porovnání s lidskými životy a vyhlazením nějaké rasy, to je velmi dobrá situace. Možná, kdybychom si toto více uvědomili, nebyla by ta kampaň tak vyhrocená," řekl Vystrčil. V prvním kole prezidentských voleb v kandidatuře podporoval senátora Pavla Fischera.

"Petr Pavel byl moje druhá volba. To znamená, že jsem dopředu věděl, že pokud Pavel Fischer do druhého kola nepostoupí, že budu podporovat Petra Pavla, neměl jsem ale naplánováno, jak silně," řekl Vystrčil.

Dvaašedesátiletý Vystrčil stojí v čele horní komory Parlamentu od 19. února 2020, kdy nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu (ODS). Předsedou byl znovu zvolen 11. listopadu 2020. Potřetí se stal předsedou Senátu 2. listopadu 2022 po senátních volbách, při kterých proti němu kandidovala za hnutí ANO Jana Nagyová souzená spolu s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo. Nagyovou i Babiše letos soud nepravomocně osvobodil.

Kromě Senátu působí Vystrčil také v krajském zastupitelstvu Vysočiny a je městským zastupitelem v Telči.