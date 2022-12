EET končí. Zeman podepsal i růst přídavků na děti

Prezident Zeman podepsal zrušení EET ke konci letošního roku

Elektronická evidence tržeb (EET) skončí ke konci letošního roku bez náhrady. Příslušný zákon, který ji ruší, dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad. Evidence tržeb začala fungovat od 1. prosince 2016, ale od jara 2020 byla kvůli pandemii covidu přerušená do konce letošního roku. Stala se fakticky dobrovolnou. Pokud by se zrušení schválit nepodařilo, začala by EET od příštího roku opět fungovat, navíc by se rozšířila na všechny obory, na které se dosud nevztahovala.

Zrušení EET navrhl kabinet Petra Fialy (ODS), neboť způsob evidence označil za zbytečnou zátěž jak pro podnikatele, tak pro stát kvůli nákladům na správu evidence. Expremiér a předseda ANO Andrej Babiš, který EET v minulosti prosadil, již dříve uvedl, že EET narovnala podnikatelské prostředí a vynesla více než 35 miliard korun. Podle odpůrců EET exaktní čísla neexistují a výnosy vycházejí z odhadů. Podle zastánců evidence její zrušení posílí šedou ekonomiku.

Přídavky na dítě vzrostou od ledna o 200 Kč, novelu podepsal Zeman

Přídavky na dítě vzrostou od ledna o 200 korun na 830 až 1580 korun měsíčně. Dávky zvýší novela o státní sociální podpoře, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Předloha také srovnává podmínky u příspěvku na bydlení a upravuje dávky pomoci v hmotné nouzi.

Na dětské přídavky mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Podle věku dítěte je vládní novela zvedá na 830 korun, 970 korun a 1080 korun měsíčně. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, studuje, je na rodičovské či má důchod, jsou dávky o 500 korun vyšší. Od ledna budou činit 1330 korun, 1470 korun a 1580 korun měsíčně. Dopady zvýšení přídavku na dítě na státní rozpočet vyčíslilo ministerstvo práce a sociálních věcí na asi 666 milionů korun ročně.

U příspěvku na bydlení novela sjednocuje podmínky nároku mezi obyvateli Prahy a ostatních obcí. Příspěvek budou moci dostat také v hlavním městě lidé nebo rodiny, kterým na úhradu bydlení nestačí 30 procent příjmů. Nyní je to v Praze 35 procent.

Zeman podepsal zrušení automatického zakládání datových schránek občanům

Automatické zřizování datových schránek obyvatelům od příštího roku zavedeno nebude. Nepodnikající fyzické osoby budou moci získat datovou schránku nadále jen na vyžádání. Prezident Miloš Zeman to podepsal v rámci v novely o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. ČTK o tom dnes informoval Hrad.

Automatické zřízení datové schránky hrozilo od příštího roku lidem, kteří by se přihlásili například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem ke kterékoliv digitální službě státu. Podle vlády byl tento plán "příliš ambiciózní" a zkomplikoval by život lidem s nižšími digitálními dovednostmi. Lidé by sice mohli schránku znepřístupnit, bylo by to pro ně podle kabinetu příliš zatěžující. Lidem bude nadále vytvoření datové schránky nabízeno jako možnost, nikoli jako povinnost.