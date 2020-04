Aktivisté Fridays For Future stávkovali on-line, projevy zkomplikovala technika

Příznivci FFF ze svých domovů už od rána sdíleli na sociální sítě fotografie s transparenty s hashtagy #onlinezaklima a #climatestrikeonline. K fotkám měli přidávat jako místo Úřad vlády a virtuálně se tak před ním potkat.

Krátce po 11:00 pak na facebookové stránce FFF začalo pásmo několika projevů, které odstartovala píseň Jiřího Korna Žal se odkládá. Její výběr zástupce FFF Petr Doubravský zdůvodnil odložením klimatické konference OSN. "A spolu s ní se odkládá náš každoroční žal z toho, jak politici nedokážou domluvit," uvedl Doubravský. Řekl, že aktivisté stávku "svolali" z obav, že současné situace kolem koronaviru zneužijí někteří politici k odstoupení od klimatických závazků.

V rámci #Onlinezaklima se nám povedlo ve veřejném prostoru zdůraznit, že klimatická krize je i nadále aktuálním problémem. Počet lidí, kteří se připojili ukazuje, že veřejnost jen tak nedovolí politikům a fosilnímu průmyslu zneužít situaci k prosazení svých špinavých snů. — Petr Doubravský (@p_doubravsky) April 3, 2020

Prvním řečníkem byl Radek Kubala z ekologického hnutí Limity jsme my. Řekl, že Česko zažívá "šokovou doktrínu", kdy se například fosilní korporace snaží prosadit projevy, které by "běžně neprosadily." Kubala zmínil kauzu Turów, v níž v březnu polská vláda rozhodla o prodloužení provozu dolu o šest let, či společnost ČEZ, která v březnu požádala o dočasnou výjimku z emisních limitů rtuti pro hnědouhelnou elektrárnu Počerady.

"Stalo by se to i bez krize, ale je důležité říct, že tím, že není takový dohled veřejnosti a my nemáme nástroje, jak v současnosti protestovat, je o to důležitější o těchto věcech mluvit," uvedl aktivista. Dodal, že v budoucnu bude obzvlášť určující, zda dojde na podporu fosilního průmyslu, velkých zemědělských firem či ekologické hospodářství. Vyzval další členy hnutí k aktivitě a sledování situace.

Podobně hovořila i ředitelka Hnutí Duha Anna Kárníková. Podotkla, že je důležité připravit se na to, co přijde po současné krizi a že krize klimatická tu bude dlouhodobě. Podle ní někteří lidé vidí i pozitivní dopad omezení například ke vztahu k přírodě. Zdůraznila, že do popředí se v poslední době dostala i důvěra a péče, byť aktivisté vnímají i útoky proti neziskovým organizacím a snahu uhnout od klimatických závazků.

Jedna z mluvčích FFF Veronika Zemanová ve streamu prohlásila, že klimatická krize je další "epidemickou nákazou", před kterou se lidé neschovají do roušek a karantén. Současná situace podle jejích slov připomíná důležitost lidského života. Aktivisty později podpořil herec Petr Vacek, smůlu měl naopak Jan Freidinger z Greenpeace, kterého zradila technika a zkomplikovala mu i druhý pokus o příspěvek.