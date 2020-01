Do Česka se vrátila ptačí chřipka

Úřad městyse v neděli zajistí soupis chovaných ptáků. Státní veterinární správa (SVS) očekává, že se ptačí chřipka zavlečená do Štěpánova zřejmě vodními ptáky objeví také jinde. Ministerstvo zemědělství má 60 milionů korun na odškodnění.

V minulých dnech a týdnech se objevila ptačí chřipka v Maďarsku a také na Slovensku, v Polsku a Rumunsku. Jde o stejný typ H5N8, u kterého dosud nebyl zaznamenán přenos na člověka.

Kolem ohniska nákazy ve Štěpánově bude podle veterinární správy vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V nich veterináři vyhlásí mimořádná veterinární opatření. Bude tak omezen pohyb drůbeže do a z pásem a zakázáno pořádání výstav či burz drůbeže a ptactva. Úřadu ve Štěpánově také krajská veterinární správa nařídila, že musí provést soupis drůbeže v obci a upozornit občany na to, že musejí mít drůbež zavřenou. Soupis bude podle ředitele SVS Zbyňka Semeráda hotový v pondělí.

Úřad městyse ve Štěpánově zajistí v neděli soupis veškeré drůbeže, včetně holubů a okrasných ptáků. Žádný velkochov drůbeže v obci naštěstí není, řekla ČTK starostka Šárka Kunčíková. Obec má zhruba 700 obyvatel. O nebezpečí nákazy je úřad informoval dnes po 14:00 místním rozhlasem a tiskovou zprávu vyvěsil na webu. Na soupisu bude v neděli pracovat asi sedm lidí. Lidé podle starostky zároveň dostanou informace o tom, koho kontaktovat, pokud budou mít u svých zvířat podezření na nemoc.

V nakaženém chovu bylo 12 slepic, z nichž šest během dvou dnů uhynulo, dále tam byly tři kachny. Nákaza se potvrdila v pátek, veterináři dnes dopoledne utratili zbylou drůbež ze zasaženého chovu a také 12 slepic dvěma sousedům, zjistila ve Štěpánově zpravodajka ČTK. "Byl tam přímý kontakt s nakaženou drůbeží," uvedl ředitel Krajské veterinární správy (KVS) na Vysočině Božek Vejmelka. Veterinární správa podle něj také vyzvala myslivce, aby ve zvýšené míře kontrolovali úhyny volně žijících ptáků.

Ministerstvo zemědělství má na odškodnění chovatelů v letošním roce vyčleněno 60 milionů korun. O peněžní náhradu musejí požádat do šesti týdnů od potvrzení nákazy. Před třemi lety stát na odškodnění vyplatil okolo 23 milionů Kč. "Rád bych poděkoval chovatelům, kteří dodržují předpisy, že to včas nahlásili. A veterinární správě se to podařilo včas díky kvalitní spolupráci zachytit, což je velký úspěch, že se nám to nerozjelo. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál," řekl na tiskové konferenci ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

V České republice se ptačí chřipka naposledy objevila po deseti letech v roce 2017 a také tehdy zasáhla i další evropské země. Na Vysočině se tehdy nevyskytla. V Česku bylo kvůli nemoci tehdy vybito na 98.000 ptáků, většinou v komerčních chovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a přenášejí se zejména trusem, který kontaminuje vodu nebo krmivo chovaných ptáků.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a přenášejí se zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny.