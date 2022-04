Počet ohnisek moru včelího plodu roste. Chovatelé se snaží rozšíření nákazy zabránit

Dalších pět ohnisek zaevidovali veterináři na Zlínsku a čtyři na Uherskohradišťsku, naopak žádná nebyla na Kroměřížsku, řekl ČTK ředitel krajské veterinární správy František Mahdalík. Ještě v roce 2014 bylo v kraji 160 ohnisek.

Opětovnému rozšíření nákazy podle Mahdalíka brání především pečlivá vyšetření včelstev a důsledné dodržování opatření, která vstupují v platnost ve chvíli, kdy se onemocnění ve včelstvu objeví. V případě, že se nákaza ve včelstvu objeví, je nutné je kompletně zlikvidovat. Nejčastěji v takovém případě chovatelé včelstvo i veškeré související vybavení spálí.

Za důležitou prevenci šíření moru včelího plodu považuje ředitel i osvětu mezi včelaři. "Záleží na pečlivosti a důslednosti včelaře. Už je to dost roků, co se tady nákaza pohybuje, takže včelaři už jsou natolik erudovaní, že to vědí," řekl Mahdalík.

Od roku 2014, kdy bylo ve Zlínském kraji 160 ohnisek, počet případů moru včelího plodu postupně klesal. Například v roce 2017 jich bylo 45, o rok později 30. Opětovný drobný nárůst počtu případů zaznamenali veterináři až předloni a loni. "Situace je ale v rámci kraje dlouhodobě stabilizovaná," uvedl Mahdalík.

Mor včelího plodu se přenáší ze včelstva na včelstvo. Pakliže se nákaza v chovu objeví, je z hlediska legislativy nezbytné napadené včelstvo zlikvidovat, obvykle spálením. Léčba včel antibiotiky je v tuzemsku zakázána. Mor včelího plodu a také klimatické změny se v posledních letech projevily na růstu cen včelích produktů. V ohniscích nákazy musejí být důkladně vyšetřeny. Ve vyhlášených ochranných pásmech nesmějí včelaři svá včelstva přemisťovat.